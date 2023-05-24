السجن مع الشغل عامين للمتهمين بسرقة عامل بمحل مجوهرات بالإكراه في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، بمعاقبة كل من صاحب شركة مقاولات، وشقيقه موظف بشركة مقاولات، وعامل بمقهى، بالحبس مع الشغل لمدة عامين وألزمتهما بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وبراءة المتهمة ربة منزل بعد اتهامهم بخطف عامل بمحل مجوهرات وسرقته تحت تهديد السلاح بالتحايل بالإكراه.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشار رشدي محمد قاسم، والمستشار السيد مصطفى الحوراني، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 29724 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد ببلاغ بقيام المتهمين بخطف عامل بمحل مجوهرات وسرقته تحت تهديد السلاح.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه على أثر اتفاق مسبق عبر اتصال هاتفي لتوصيل مشغولات ذهبية بين محل مجوهرات و"س.ح.ال" ربة منزل، لشراء بعض المشغولات الذهبية، انتقل المجني عليه "ع.ال.ع" عامل بمحل ذهب ط، وقابلة المتهمين كل من "أ.ع.ف" صاحب شركة مقاولات و"ي.ع.ف" موظف بشركة مقاولات، و"إ.م.م" عامل بمقهي، واستقل برفقتهم سيارة لتوصيله لتسليم المشغولات الذهبية، فتوجهوا به إلى مكان خالي من المارة وترجل المتهم الأول من السيارة، وأشهر في مواجهة المتهم سلاح أبيض مطوة مهددا إياه مما بث في نفسه الرعب.



وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من سرقة المشغولات الذهبية، وتركوه وفروا هاربين، وحرر المحضر بالواقعة وإلقاء القبض عليهم وأقر المتهمين بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وباستحواب المتهم الثالث أقر بارتكاب الواقعة والمتهمين وبعرضهم على المجني عليه عرضا قانونيا تعرف عليهم من الأول إلى الثالث، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية.