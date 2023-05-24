الاتحاد الأوروبى: مصر تستطيع تصدير الطاقة لأوروبا ولدينا برامج مشتركة مع الحكومة

أكد كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب وبكثير من الاهتمام كل الموضوعات التي تناولها الحوار الوطني في مصر.

وقال، خلال لقائه عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لدينا تعاون وثيق مع مصر في الكثير من هذه الموضوعات مثل الموضوعات السياسية ومخرجات الحوار الوطني وتأثيره على الاقتصاد؛ بالإضافة إلى الموضوعات الاجتماعية»، مؤكدًا: «بالطبع لدينا الكثير من المشروعات والبرامج المشتركة مع الحكومة المصرية؛ وبالتالي نتابع هذه الموضوعات ونتطلع للنتائج الإيجابية للحوار الوطني».

وعن تصدير الغاز المصري لأوروبا، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، أن مصر يمكن أن تكون مصدر طاقة لأوروبا عبر تصدير الغاز المسال.

يشار إلى أن أولى جلسات المحور الاقتصادي الذي يضم 8 لجان فرعية، كانت الثلاثاء الماضى، حيث ناقشت لجنة السياحة على مدار جلستين صياغة الخريطة السياحية لمصر وعوامل الجذب لها ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.

وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية على مدار جلستين برامج الحماية الاجتماعية بين الواقع والراهن والتطورات الجديدة.