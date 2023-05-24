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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خالد منتصر: تنمية التفكير العلمي النقدي طوق النجاة لهذا الوطن

خالد منتصر
خالد منتصر

قال الدكتور خالد منتصر، إن الحوار الوطني لابد أن يهتم بتنمية التفكير العلمي النقدي، لأنه طوق النجاة لهذا الوطن.

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور":" المصريون أسهل شعب يصدق الشائعات ويقع في فخها، وأكبر من يصرف على الخرافات، وحتى في الطب يفضل الكثيرون اللجوء الى الشعوذة والدجل كعلاج تحت مسميات كثيرة، وفي الاقتصاد أكبر مجتمع انتشرت فيه ظاهرة المستريحين كان هو المجتمع المصري.

وأضاف: "كل هذه أعراض لمرض أساسي وهو أنيميا التفكير العلمي النقدي الذي يقوم بفلترة الأخبار والتدقيق والتشكيك والبحث والتقصي.

خالد منتصر الحوار الوطنى التفكير النقدى الوطن الاقتصاد

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