سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: أوروبا تحتفل يوم 9 مايو بالوحدة بينها

قال كرستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن 9 مايو هو يوم أوروبا، وفيه تحتفل كل القارة ببداية الاتحاد بينها.

وأضاف برجر خلال لقائه عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن هذا اليوم يوافق إعلان وزير خارجة فرنسا شومان في 9 مايو 1950، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية بخمسة أعوام، أنه حان الوقت لإنهاء كل الصراعات والحروب في أوروبا التي دامت قرابة الألف عام بين شعوب ودول مختلفة؛ فعلينا أن نتعاون معا بشكل أفضل.

وتابع أن شومان طرح عدة أفكار لتفعيل هذا التعاون، حيث أكد أنه إذا كان علينا العمل من أجل إرثاء السلام العالمي فلابد من اتخاذ كل الإجراءات التي تتناسب مع حجم التهديدات، كما ذكر أهمية وحدة القارة الأوروبية، وهذا لن يحدث في يوم واحد، فهو أمر يأخذ بعض الوقت، ويمكن تحقيقه خطوة بخطوة مع البداية بالموضوعات ذات الأهمية والموضوعات الجوهرية تحقيقا للوحدة الأوروبية.

وفي وقت سابق، رحب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر السفير كريستيان برجر، بالحوار الوطني الذي انطلق الأسبوع الماضي والذي يجمع أطرافا مختلفة من المجتمع والإدارة والأحزاب السياسية.

وقال السفير برجر، خلال تصريحات إعلامية، إننا تابعنا الكلمات الافتتاحية التي ألقيت الأسبوع الماضي في انطلاق الحوار الوطني وأهم الموضوعات المطروحة لاسيما الاقتصادية منها، مشيدا بالتعاون والتنسيق الوثيق مع مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن قطاعات التعليم والطاقة والتنمية، واصفاً مصر بأنها "الجار الوثيق للاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن مصر والاتحاد يتعاونان بشكل وثيق من أجل مواجهة التحديات المشتركة.