الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كاتب صحفي: يجب وضع خطة لتفعيل الاستثمارات بين الدول الإفريقية أولا

شريف سمير، الكاتب
شريف سمير، الكاتب الصحفي

قال شريف سمير، الكاتب الصحفي، إن تجاهل مصر وإهمالها للقارة الإفريقية منذ عام 1999، جعل القارة ملعبا مفتوحا للنهب والسرقة والاستيلاء، وفتح فساد الأنظمة السياسية شهية الغرب على استغلال واستعمار القارة السمراء اقتصاديا.

وأضاف سمير، خلال حواره على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي 2019، كانت منتبهة لهذه الكارثة والمأساة التاريخية وأصبح هناك حالة من الاهتمام بالقارة السمراء، وإن كانت متأخرة جدا فكان لا بد من الإسراع في تنمية القارة السمراء وعقد شراكة كاملة مع الدول الإفريقية، وكان لابد من وجود سوق أفريقي مشتركة وقوة إفريقية عسكرية تحمي حدود القارة من خلايا الإرهاب.

وتابع، أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، تعد بذرة تعاون مستمر ومفتوح بين جميع الدول الأفريقية، والبداية الحقيقية لوضع خطة من أجل تنمية القارة السمراء تنطلق بتفعيل الاستثمارات داخل القارة بين الدول الأفريقية التجارة البينية قبل اللجوء للتجارة الدولية أو الأمتثال لشروطها خاصة وأن الغرب عندما يريد غزو إفريقيا ستكون بشروط غربية.

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