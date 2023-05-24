محلل اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": أزمة سقف الدين الأمريكى ستنتهى خلال الفترة المقبلة

قال نور الدين الحاموري، محلل الأسواق المالية، إنه يمكن أن يكون هناك حل لأزمة سقف الدين الأمريكي دستوريًا الفترة المقبلة في ظل وجود صلاحيات للرئيس الأمريكي يمكن أن يطبقها في حالة عدم التوصل لحلول نهائية.

ووصف "الحاموري" في حديثه لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حالة التهويل والخوف التي تشهدها الأسواق بشأن تخلف أمريكا عن سداد الدين وإمكانية وضع الاقتصاد الأمريكي في مأزق، قائلًا: "إن حالة الخوف موجودة في الأسواق وعلى صعيد المنصات الإعلامية فقط، وفي عهود رئاسية سابقة كعهد أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش ودونالد ترامب مرَّت الولايات المتحدة بأزمات مشابهة تمامًا ووضعت حلولًا لسقف الدين".

وأكد محلل الأسواق المالي أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إحداث ضجيج اجتماعي خصوصًا في ظل الوضع القائم بأمريكا الفترة الحالية، موضحًا أنَّ التوصل لاتفاق سيكون قاصرًا على موضوع "الإنفاق" بالتحديد، فالجمهوريون يريدون أن يكون الإنفاق بحذر على عكس الديمقراطيين.