الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": أزمة سقف الدين الأمريكى ستنتهى خلال الفترة المقبلة

نور الدين الحاموري،
نور الدين الحاموري، محلل الأسواق المالية

قال نور الدين الحاموري، محلل الأسواق المالية، إنه يمكن أن يكون هناك حل لأزمة سقف الدين الأمريكي دستوريًا الفترة المقبلة في ظل وجود صلاحيات للرئيس الأمريكي يمكن أن يطبقها في حالة عدم التوصل لحلول نهائية. 

ووصف "الحاموري" في حديثه لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حالة التهويل والخوف التي تشهدها الأسواق بشأن تخلف أمريكا عن سداد الدين وإمكانية وضع الاقتصاد الأمريكي في مأزق، قائلًا: "إن حالة الخوف موجودة في الأسواق وعلى صعيد المنصات الإعلامية فقط، وفي عهود رئاسية سابقة كعهد أوباما وبيل كلينتون وجورج بوش ودونالد ترامب مرَّت الولايات المتحدة بأزمات مشابهة تمامًا ووضعت حلولًا لسقف الدين".

وأكد محلل الأسواق المالي أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد إحداث ضجيج اجتماعي خصوصًا في ظل الوضع القائم بأمريكا الفترة الحالية، موضحًا أنَّ التوصل لاتفاق سيكون قاصرًا على موضوع "الإنفاق" بالتحديد، فالجمهوريون يريدون أن يكون الإنفاق بحذر على عكس الديمقراطيين. 

الأكثر قراءة

أسعار جرام الذهب اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 بدون مصنعية

العثور على مصاب بعدة طعنات بأحد شوارع الإسماعيلية

العثور على شاب مصاب بطعنات في الشارع بالإسماعيلية

بعد اتهامات بسمة بوسيل لها أنها سبب طلاقها من تامر حسني.. من هي هالة عمر

غلق 7 منشآت تجارية وضبط 250 حالة إشغال خلال حملة موسعة بالإسكندرية

تحقيقات النيابة في مقتل مسن على يد ابن شقيقه في الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: الإجراءات الإسرائيلية تهدف لإعادة احتلال الضفة الغربية

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟