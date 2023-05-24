"المركزية للمكافحة" تبدأ حملة وقاية الأرض من القوارض بعد الحصاد

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشن حملات ما بعد الحصاد، حيث بدأت الإدارة المركزية لمكافحة الآفات "حملة ما بعد حصاد المحاصيل الشتوية لمكافحة القوارض" في الحقول.

وصرح الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن هذه الحملة واحدة من ثلاث حملات تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتأتي أهميتها في الحد من إعداد الفئران المتواجدة داخل الأحوزة الزراعية، حيث إن الفترة السابقة من الفترات التي يزداد خلالها تكاثر الفئران، وحصاد القمح من الحقول وعمليات الخدمة للأراضي تؤدي إلى خروج الفئران وانتشارها، وقد تهاجم الزراعات الصيفية القائمة بالحقول.

وأوضح رزق، في تصريحات له اليوم، أن هذه الحملة تستهدف 1,5 مليون فدان باستخدام كمية من الطعوم تصل إلى 200 طن توفرها الوزارة من خلال وحدة الخلط والتعبئة، والتي تميت إعادة تأهيلها خلال الفترة السابقة. يتم توزيع الطعوم على طول الترع والمصارف والسكك الحديدية والطرق العامة القريبة من الأراضي الزراعية، حيث تمثل جوانب هذه الأماكن مسكنًا ملائمًا للقوارض ومنه تهاجم الزراعات.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات أن الحملة تشمل 27 محافظة، وتقوم الإدارة بتوفير المبيدات اللازمة قبل كل حملة بالتنسيق مع مديريات الزراعة بواسطة مهندسي مكافحة القوارض بكل إدارة زراعية، وتتم متابعة أعمالها من خلال لجان تابعة للإدارة العامة لمكافحة القوارض بإدارة المتابعة.

وذكر أيضًا أن الإدارة العامة لمكافحة القوارض من الإدارات الفاعلة في الحفاظ على الحاصلات الزراعية، وتبذل جهدًا كبيرًا سواء على مستوى المديريات أو على مستوى الإدارة العامة لمكافحة القوارض، وتلعب المهندسات الزراعيات دورًا إرشاديًا وتوعويًا هامًا قبل وأثناء حملات مكافحة القوارض.