غرق شقيقين بترعة فى بنى سويف

لقي طفلان شقيقان مصرعهما، اليوم الأربعاء، بعد أن تعرضا للغرق بترعة بقرية بهبشين بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على أسباب الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طفلين شقيقين بعد أن تعرضا للغرق في ترعة بقرية بهبشين بمركز ناصر، وتم التوجيه بسرعة انتشال الجثتين ونقلهما إلى أقرب مشرحة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثتين هما حنين. أ.ك 7 سنوات، وشقيقها حسام 5 سنوات، حيث تم انتشال الجثتين وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

جار تحرير المحضر اللازم واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة.