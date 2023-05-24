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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الإيرادات الكلية لفيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داود

يوم 13
يوم 13

واصل فيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داود وعدد كبير من النجوم، تحقيق إيرادات مميزة للغاية في شباك التذاكر للأسبوع الخامس على التوالي منذ إطلاقه يوم وقفة عيد الفطر المبارك، متفوقًا في على عدد كبير من الأفلام.

إيرادات فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود

واستطاع فيلم "يوم 13" هذا الأسبوع تحقيق إيرادات قيمتها 1,924,757 جنيها، لتصل كل الإيرادات خلال 5 أسابيع إلى 25,663,532 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الموسم الحالي في أولى بطولات الفنان أحمد ادود المطلقة.

وتدور أحداث فيلم "يوم 13" في إطار من الرعب والتشويق، حول عزالدين (أحمد داود)، الذى يعود من الخارج إلى قصر عائلته بغرض بيعه، ليكتشف أسرارًا لم تكن فى الحسبان، ويعلم أن القصر مسكون، فيقرر العيش به قبل بيعه، لتقع العديد من الأحداث التشويقية التي تجمعه بأبطال العمل، حتى يكتشف حقيقة ما حدث في الماضي، وهو أول فيلم روائى عربى يعرض بتقنية "3D".

أبطال فيلم يوم 13

ويشارك في بطولة الفيلم، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

الفيلم يعد طفرة هائلة في صناعة السينما، حيث حرصت الشركة المنتجة على تقديم تجربة مختلفة تماما استغرقت وقتا طويلاً للغاية حتى تمت أعمال الجرافيك والمونتاج، وغيرها من الأمور ونال الفيلم إشادات كبيرة للغاية، وبعد أن احتل المركز الثاني في الأسبوع الأول بشباك التذاكر حقق طفرة هائلة، وتصدر الشباك بداية من الأسبوع الثاني.

إيرادات فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود أحمد داود إيرادات فيلم يوم 13 فيلم يوم 13 إيرادات أبطال فيلم يوم 13

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