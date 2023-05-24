الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق في البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة مجدي الخضر، وكيل الوزارة حملة تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى المحافظة وكذلك المساهمة في الحد من انتشار ظاهرة الاحتكار مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

وأسفرت تلك الحملة عن في مجال المخابز، تم ضبط كمية قدرها عدد 95 بطاقة تموينية قام أحد أصحاب المخابز بتجميعها بهدف تحقيق كسب غير مشروع، وتم ضبط كمية قدرها عدد 75 بطاقه تموينية قام احد أصحاب المخابز بتجميعها بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

 كما قامت الحملة بتحرير عدد 20 مخالفة نقص وزن في الرغيف حتى 19 جرام، وتم تحرير عدد 3 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم بإجمالي عدد 52 شيكارة دقيق بلدي مدعم.

وقامت ذات الحملة بضبط كمية قدرها حوالي 4000 كيلو سكر تموينى مدعم من قبل الدوله ما يعادل 4 أطنان سكر قام أحد أصحاب مراكز تعبئة مواد غذائية غير مرخص بتجميعها وإعادة تدويرها بأكياس أخرى وذلك بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء بعرض تحقيق أرباح مالية غير شرعية.

كما تمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على كميه قدرها 10000 لتر سولار مدعم من قبل الدوله بأحد محطات المواد البترولية وذلك لبيعه سولار بازيد من السعر الرسمي المقرر له، وتم التحفظ على كميه قدرها 50 كرتونة قطع غيار سيارات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على كميه قدرها عدد 20 قطع غيار موتوسيكل مجهوله المصدر، وتم ضبط والتحفظ كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محلات الجزارة.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومجدى الخضر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ومحمد عبدالعال، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عابدين، مدير الإدارة التموينية بكفر الدوار بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز البلدية. 

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