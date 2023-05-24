وزير المالية: مصر تضع كل إمكانياتها وخبراتها فى خدمة الأشقاء الأفارقة

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، لقاءً ثنائيًا مع موسى سيسي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الغيني، بحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية المصرى على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ؛ للتباحث حول سبل تعميق العلاقات المشتركة، وآليات مواجهة الاقتصادات الإفريقية للتحديات الخارجية والداخلية.

وأكد الدكتور محمد معيط أن مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها في خدمة الأشقاء الأفارقة؛ فى إطار الحرص على دعم تطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وشديدة الصعوبة التى تفرض تعظيم جهود التعاون فى الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي، على نحو يسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الإفريقية، وتحقيق الاكتفاء القاري من السلع الأساسية؛ من أجل خلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات.

وتابع: وتشكيل سلاسل توريد إفريقية أيضًا يجعل قارتنا سلة غذاء ومصنعًا للعالم، وكذلك الحد من الآثار السلبية الضخمة الناتجة عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وما ترتب عليه من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الغذاء والوقود وتكلفة التمويل.

وقال الوزير إننا ماضون في تعزيز فرص التعاون الثنائي بين مصر وغينيا، خاصة في الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى استعداد الجانب المصرى لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجالات إدارة المالية العامة للدولة، وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لمنع الازدواج الضريبي، وإقرار تيسيرات جمركية، إضافة إلى التنسيق المستمر حول حوافز تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.