فتاة من مطروح عن الحوار الوطنى: أتمنى مناقشة زيادة فرص تمثيل المرأة وتوليها المناصب القيادية

قالت المهندسة ابتهال أحمد إحدى فتيات محافظة مطروح، إن الحوار الوطني خطوة مهمة جدًا وخاصة لفئة الشباب، حيث إنه يعد نافذة لمناقشة القضايا التي يعاني منها الشباب ووضع الحلول لها.

وأوضحت لـ"الدستور"، أن الحوار الوطني يناقش 3 محاور رئيسية هامة "السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية"، مشيرة إلى أن محافظة مطروح نائية ولا بد من مناقشة زيادة فرص تمثيل المرأة وتوليها المناصب القيادية بالإضافة إلى وضع حلول للمشكلة الاقتصادية.

وأشادت بالدور الذي تقوم به الدولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي، مرددة: سعيدة بالحوار الوطني ووصول صوت الشباب ومشاركتهم في وضع حلول لبعض القضايا الهامة.. أتمنى أن يؤتي الحوار أثرًا طيبًا لمصر وللشباب بشكل خاص.