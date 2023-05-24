الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة البيئة تتفقد الحديقة المركزية ضمن خطة تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء

الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

زارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، وذلك ضمن زيارتها الحالية للمدينة للمشاركة بعدد من الفعاليات في إطار عرض إنجازات ما بعد مؤتمر المناخ COP27، ومنها تحويل المدينة خضراء.

وقالت وزيرة البيئة، إن أعمال تطوير الحديقة المركزية تتم فى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع محافظة جنوب سيناء، ضمن خطة تحويل مدينة شرم لمدينة خضراء مستدامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ودعما للجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، والحد من آثار التغيرات المناخية، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ولفتت الوزيرة، إلى أن الوزارة دعمت تطوير الحديقة المركزية بقيمة 45 مليون جنيه، لتوسيع المساحة الخضراء، والتي تحيط بالمبنى الجديد لمحافظة جنوب سيناء، كنموذج لمبنى أخضر ذكى رقمى يعمل بالكامل بالطاقة الشمسية تم تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص، والذي يعد تجربة ناجحة للتحول الكامل لاستخدام الطاقة الشمسية في شرم الشيخ.

وأوضحت أن كافة  الأعمال المقامة بالحديقة تمت وفقاً لمعايير الاستدامة، والاشتراطات البيئية، مضيفة أن تطوير الحديقة يأتي أيضاً في ضوء الاهتمام بجهود التشجير لإحداث التوازن البيئي ومنع التصحر، باعتبار أن الأشجار تعمل كمصد رئيسي للرياح، كما تعطي روعة وجمالاً للمنطقة المحيطة بها وتحمي الأراضى من أية أضرار بيئية، ولذا تم الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء على تقديم الدعم البيئي اللازم لإتمام الأعمال المتعلقة ببروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه للقيام بأعمال التطوير بما يحقق المردود البيئي الجيد.

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