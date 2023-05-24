الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": 11.32 مليون مستخدم للإنترنت الأرضي بنهاية مارس 2023

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، أن عدد مستخدمي الإنترنت الأرضي سجل نحو 11.32 مليون مشترك بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 10.34 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها تقترب من مليون مشترك خلال عام، وبمعدل نمو سنوي 9.54 % وشهري 0.76 %، بعد أن سجل في فبراير السابق عليه نحو 11.24 مليون مشترك.

ونفذت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خطة لتحديث البنية التحتية للإنترنت الأرضي باستثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية.

واحتلت مصر المركز الأول في متوسط الإنترنت الأرضي بعد أن كانت تحتل المركز 40 من أصل 43 على مستوى القارة الإفريقية.

وتستهدف الدولة توصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة عبر كابلات الألياف الضوئية لـ3.5 مليون منزل في 4 آلاف قرية بالريف، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة باستثمارات 40 مليار جنيه، تشمل استبدال الكابلات النحاسية بالكابلات الألياف الضوئية، ورفع كفاءة السنترالات والكبائن وزيادة سعتها.

 

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