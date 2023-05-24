برلماني: مشروع صكوك الأضاحي يرسخ مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين

أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب بتصريحات الدكتور محمد مختار، وزير الأوقاف، التي أكد فيها أنه يتم توزيع 1500 طن لحوم صكوك أضاحي على الأسر الأولى بالرعاية، من خلال قاعدة بيانات لدى وزارة التضامن الاجتماعي للفئات المستحقة على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن هذا المشروع حقق نجاحات كبيرة ومبهرة على مدى السنوات الماضية.

وطالب "المير" في بيانٍ أصدره اليوم، من مجتمع الأعمال والمستثمرين والمواطنين القادرين بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لهذا المشروع الناجح خاصة في ظل الارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق ويرسخ مبدأ التكافل المجتمعي في أروع صوره ويتماشى مع التكليفات المستمرة للرئيس عبدالفتاح السيسي، في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن أهالينا من البسطاء والفقراء وغير القادرين.

ووجّه المهندس حسن المير تحية قلبية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ولجميع القيادات والعاملين بوزارة الاوقاف على ماحققوه من نجاحات في هذا المشروع الذي يحظى باهتمام وإشراف كبيرين من وزير الأوقاف بنفسه، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تستحق كل التحية والتقدير خاصة أن كل من يعملون داخل هذا المشروع من المتطوعين ولا يتقاضون مليمًا واحدًا ويسارعون فى العمل به بكل حب وإخلاص ابتغاء وجه الله (عز وجل).

وأشاد بالأسلوب الراقي والمتحضر في طريقة توزيع لحوم الأضاحي على المواطنين المستحقين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن عمليات التوزيع تتم بصورة كلها حب وإخلاص وأكبر دليل على ذلك الابتسامة التي ترتسم على وجوه القائمين بتوزيع اللحوم والمواطنين وتبادل التهنئة بينهم بالعيد.

كما وجّه تحية من القلب لجميع الأشقاء من القيادات الكنسية والأخوة الأقباط الذين يشاركون في هذا المشروع من تلقاء أنفسهم، مؤكدًا أن هذا دليل قاطع على أن مصر في عهد الرئيس السيسي، أصبحت يدًا واحدة وأسرة واحدة ونسيج وطني واحد.