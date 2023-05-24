بعد اتهامات بسمة بوسيل لها أنها سبب طلاقها من تامر حسني.. من هي هالة عمر

تصدر اسم هالة عمر محركات البحث على جوجل مقترنا باسم المطرب تامر حسني، وذلك بعدما ظهرت بسمة بوسيل في منشور لها وقالت إن هالة عمر هي السبب الرئيسي في خراب البيت حتى بدأ رواد السوشيال ميديا يبحثون عن من هي هالة عمر وما هي علاقتها بتامر حسني في السطور المقبلة ننشر كافة المعلومات عنها بالتزامن مع الاحتفال بزفافها أمس.

هالة عمر تعمل لدى الفنان تامر حسني وهي المسؤولة عن السوشيال ميديا له منذ سنوات طويلة حيث إنها تعمل معه منذ أن كانت طفلة صغيرة وهو كان في بداية مشواره

بدأت هالة عمر العمل مع تامر حسني وهي في سن الـ 14 من عمرها بعدما لفت انتباه تامر حبها الشديد ودافعها المستمر عنه.

وفي تصريحات سابقة لتامر حسني قرر أن يخرج عن صمته ويحكي عن حقيقة علاقته بهالة عمر، وقال: «لكل اللي بيسأل عن ايه وجه القرابة بيني وبين العروسة الجميلة دي شايف اسأله كتير أنا هحكيلكوا هي اسمها هالة عمر عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الانترنت ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري ومرة رديت عليها شكرتها ولما سافرت إسكندرية في الوقت ده لقيت بنت صغيرة أوي بتعيط و بتجري عليا فا وقفتلها وفكرتني بنفسها».

واستكمل: «وفضلت تعيط وتقولي احنا معاك ولازم تكمل عشان كنت بتحارب جداً في بداياتي فاتصدمت أن اللي بتقول كده بنت صغيرة كده والمجهود ده كله اللي عاملاه بنت صغيرة عندها 14 سنة وقتها كانت السوشيال ميديا لسه بتطلع وكنا في شركتنا بندور على شركة كبيرة تمسكلي السوشيال ميديا لحد ما قولتلهم أنا مش عايز شركة كبيرة أنا عايز البنت الصغيرة دي هي اللي تمسكها فضلوا يقنعوني أن كده مش صح ولازم أكتر حد خبرة يمسكها وأنا قولت لا لازم كتر حد بيحبني هو اللي يمسكها وأنا واثق أن طاقة الحب مفعولها أقوى من طاقة المحترف بلا حب».

وتابع تامر: «فعرضت عليها تشتغل معايا وهي في السن ده مصدقتش طبعاً ومن ساعتها وهي اللي ماسكه كل شغل الميديا الطفلة الشاطرة اللي كبرت دلوقتي قدامكم هاله عمر، أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب إيديها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهم الله في سنة واحدة رحمهم الله ياريت نفتكرهم ونهديلهم ثواب الدعاء والفاتحة».

وأكمل تامر حسني: «ومن اللحظة دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني في فرحها، معرفتش أرد على كلامك عني في الفرح يا هالة رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله».