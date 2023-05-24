مستشفيات جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لـ"غسيل الأيدي"

احتفلت مستشفيات جامعة عين شمس باليوم العالمي لغسيل الأيدي في العالم بمركز التدريب وتطويرالتعليم، وهو الحفل الختامي لحملة التوعية لنظافة وغسيل الأيدي خلال شهر مايو الجاري بكل مستشفيات جامعة عين شمس، تزامناً مع اليوم العالمي لغسيل الأيدي ختام حملات التوعية لنظافة الأيدي.

تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، و الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، و الدكتور سامية عبده مدير مكافحة العدوى المركزية ونائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس

وذلك بحضور الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، وا.د سامية عبده مدير مكافحة العدوى المركزية ونائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، و الدكتور ايمان عمر رئيس قسم الباثولجيا الأكلينيكية، و الدكتور زكريا عبد الحميد مستشار الرصد والتقييم منظمة الصحة العالمية فى مصر، والسيدة الأستاذة نجوى متولي ( نصير ومدافع عن سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية) و الدكتور ياسمين جمال مدير عام مستشفى الأطفال، و الدكتور رحاب عبد الرحمن مدير عام مستشفى النساء والتوليد، و الدكتور يسرا جاد الله نائب مدير مستشفى الباطنة، وأيضاً أطباء وفرق وحدة مكافحة العدوى المركزية والأطقم الطبية من الأطباء والتمريض لمستشفيات جامعة عين شمس.

افتتحت الفعاليات الدكتور سامية عبده، مدير مكافحة العدوى المركزية ونائب المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة عين شمس، بالتعريف بأنشطة اليوم التى ستجرى على هامش الاحتفال باليوم العالمي لغسيل الأيدي من أنشطة ترفيهية وعلمية وتكريم أطباء وفرق مكافحة العدوى بمستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التي حصلت على الاعتماد الكلي لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعترف بها دولياً، لتكون أول مستشفى جامعي في مصر تحصل على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والتي تعتبر أول مستشفى جامعي تحصل عليها في مصر.

وجرى تكريم الممرضات المتميزين من كل مستشفى وتكريم فرق مكافحة العدوى والأطقم الطبية وأطقم التمريض لكل مستشفى لحصول مستشفيات جامعة عين شمس على المركز الأول بين المستشفيات الجامعية في تطبيق معايير مكافحة العدوى بين الجامعات المصرية، ونشاط الأسئلة الطبية التى شارك فيها أطقم التمريض لكل المستشفيات، وإجراء مسابقة بتصويت اللجنة والجمهور عن إنشاء أفضل إعلان توعوي عن مكافحة الجراثيم والعدوى والوقاية من الأمراض التي شاركت فيه كافة المستشفيات الجامعية، وعرض شرح تقديمي للحضورعن المؤشرات الطبية التحليلية لمكافحة العدوى المركزية المطبقة على المستشفيات.

وعلى هامش الاحتفالية، صرح الأستاذ دكتور زكريا عبد الحميد، مستشار الرصد والتقييم من منظمة الصحة العالمية في مصر، بأن منظمة الصحة العالمية في مصرعلى صدد إعلان مصر خالية من فيــروس (C) في القريب العاجل، مشيدا بدور الوحدة المركزية لمكافحة العدوى فى المستشفيات الجامعية على الحد من انتشار الأمراض المُعدية كما أشاد بدور الفرق الطبية فى الإلتزام بمعاير منظمة الصحة العالمية للوقاية من الأمراض المُعدية.

وأكدت نجوى متولي، نصير ومدافع عن سلامة المرضى بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة التوعية الطبية عن مكافحة العدوى داخل أروقة المستشفيات وأيضاً توجيه المرضى وتوعيتهم بممارسة كافة أساليب الوقاية الصحية في كل وقت، وأن غسيل الأيدي قد تعاظم أثناء جائحة الكورونا الماضية وأعطى للجميع الأشارة عن الأهمية القصوى للوقاية من الأمراض بغسيل الأيدى وتطهيرها المستمر من الجراثيم لمكافحة الأمراض المُعدية.

وقالت الدكتور إيمان عمر رئيس قسم الباثولجيا الأكلينيكية، إن التوعية لابد وأن تبدأ من النشئ والصغار بمساعدتهم بتقديم المحتوى العلمي الذي يناسب أعمارهم وأفلام كارتونية تحث على الإهتمام بالنظافة الشخصية وغسيل الأيدي المستمر حتى تغدو الأجيال القادمة واعيةوعن تلك القضية الهامة.

وتابع الحضور احتفالية اليوم العالمي لغسيل الأيدي بممارسة الأنشطة وإقامة المسابقات التي تشارك فيها جميع فرق التمريض وفرق مكافحة العدوى لكل مستشفى.