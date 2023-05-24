الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 7 منشآت تجارية وضبط 250 حالة إشغال خلال حملة موسعة بالإسكندرية

حملة مكبرة بحي المنتزه
حملة مكبرة بحي المنتزه أول

أغلق حي المنتزة أول برئاسة اللواء محمد عبدالله سحلول، 7 منشآت تجارية، لمخالفتهم قرار الغلق، وضبط أكثر من 250 حالة إشغال متنوعة، خلال حملة مسائية موسعة لإعادة الانضباط، وإزالة كل أشكال التعديات على الأرصفة والطريق العام.

وانطلقت الحملة بشوارع: 16 الإصلاح، وشارع 10السوق بمنطقه الفلكي، كما شملت مزلقان سيدي بشر وأرض المحمرة، وشارع الشهيد شعبان، وعبد المحسن، بالإضافة لغلق 7 محال تجارية بشارع إسكندر إبراهيم ومحمد نجيب وخالد بن الوليد لمخالفتهم مواعيد الغلق.

جاء ذلك بمشاركة إدارة أشغال الطريق بقيادة إسلام عبدالحميد، وشرطة مرافق المنتزه بقيادة النقيب إبراهيم عبدالمطلب، والإدارات المعنية بالحي.

حي المنتزه أول 7منشآت تجارية حمله مسائية موسعة اشغال الطريق الإسكندرية

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