روسيا تسلّم زيمبابوي 18 مروحية تستخدم للإسعاف الجوي

أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية، أنها سلّمت زيمبابوي دفعة من المروحيات المدنية التي ستستخدم للأغراض الطبية وخدمات الإسعاف.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة: “قامت روستيخ بتسليم زيمبابوي دفعة مؤلفة من 18 مروحية من نوع Ansat، هذه المروحيات المتعددة الأغراض المصنوعة في مصنع قازان للطائرات ستشكل أساسا لعمليات الإسعاف الجوي في زيمبابوي”.

وحول الموضوع قال المدير العام للمؤسسة، سيرغي تشيميزوف: اليوم نسلّم جمهورية زيمبابوي رسميا مجموعة من المروحيات الروسية الصنع، 18 مروحية Ansat مخصصة لعمليات الإسعاف الجوي وإنقاذ المصابين في الأماكن التي يصعب الوصول إليها، وتم تجهيز كل مروحية من مروحيات الإسعاف الجديدة بمجموعة كاملة من المعدات الطبية للإنعاش والرعاية في حالات الطوارئ.

وأضاف: برنامج الإسعاف الجوي الذي تم إنشاؤه بجهود مشتركة سيكون أول مشروع من نوعه في القارة الأفريقية، المروحيات الروسية هي سيارة إسعاف طائرة حقيقية ستطير بشكل عاجل للمساعدة في الحالات التي تكون فيها كل دقيقة ثمينة، وستساعد المروحية في إنقاذ الأرواح حيث يستغرق النقل التقليدي وقتا طويلا جدا، وبحلول عام 2025 سيتم تسليم ستين طائرة هليكوبتر روسية الصنع إلى جمهورية زيمبابوي.

بدأ التعاون النشط ما بين "روستيخ" التابعة لشركة المروحيات الروسية القابضة وجمهورية زيمبابوي عام 2022، وتم توقيع عقود لتزويد زيمبابوي بمروحيات Mi-17 و Ansat المدنية الروسية.

وتنتمي Ansat التي تنتج في مصنع قازان الروسي للطائرات إلى فئة المروحيات الخفيفة المتعددة الاستخدامات، ومن أكثر ما يميزها تصميمها الخاص الذي يساعد على تحويلها بسهولة إلى مروحية طبية أو مروحية لنقل البضائع أو الركاب، كما أنها قادرة على العمل في أقسى ظروف الطقس أي في درجات حرارة تتراوح ما بين -45 و+50 درجة مئوية.

وتعمل هذه الطائرات في روسيا في مجالات الإسعاف والنقل وعدة مجالات أخرى، وتم في العام الجاري توقيع اتفاقية لتصدير هذه الطائرات للهند أيضا.