رياح وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على مستوى الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلا للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفا في أول الليل، مائلا للبرودة في آخره على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس بداية من اليوم نشاطا لحركة الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة، مع توافر فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أمام عن درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، فهي كالتالي:

الأربعاء 24 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

الخميس 25 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 26 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

الجمعة 26 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

- شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 24.