الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرازيل تبني حلقات من ثاني أكسيد الكربون لمحاكاة تغير المناخ في الأمازون

الأمازون
الأمازون

في أعماق الأمازون، تقوم البرازيل ببناء هيكل مجمع لأبراج مصفوفة في ست حلقات، مهيأة لرش ضباب من ثاني أكسيد الكربون في الغابات المطيرة. 

والمشروع، الذي أطلق عليه اسم AmazonFACE، يعزز قدرة الغابة الرائعة على عزل ثاني أكسيد الكربون - وهو جزء أساسي في لغز تغير المناخ العالمي، وسيساعد هذا العلماء على فهم ما إذا كانت المنطقة لديها نقطة تحول يمكن أن تدفعها إلى حالة من التدهور الذي لا رجعة فيه، مثل هذا الحدث المخيف ، المعروف أيضًا باسم موت غابات الأمازون ، من شأنه أن يحول أكثر غابات العالم تنوعًا بيولوجيًا إلى منظر طبيعي يشبه السافانا.

FACE تعني تخصيب الهواء الحر بثاني أكسيد الكربون. هذه التقنية التي طورها مختبر Brookhaven الوطني لأول مرة ، الواقعة بالقرب من مدينة نيويورك ، لديها القدرة على تعديل البيئة المحيطة للنباتات النامية بطريقة تحاكي المستويات المستقبلية لتركيزات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وقال ديفيد لابولا، أحد العلماء البارزين في المشروع، لوكالة أسوشيتد برس "لا نعرف". "لدينا أدلة من تجارب مماثلة في الغابات المعتدلة، ولكن ليس هناك ما يضمن أن السلوك سيكون هو نفسه هنا في منطقة الأمازون."

يجادل لابولا، الأستاذ في جامعة ولاية كامبيناس، بأن نقطة التحول في غابات الأمازون المطيرة مرتبطة على الأرجح بتغير المناخ وليس بمعدل إزالة الغابات. وبالتالي، من الأهمية بمكان دراسة تأثير تركيزات أعلى من ثاني أكسيد الكربون في الغابة لفهم ما ينتظرنا في المستقبل.

يتحدى هذا المنظور الدراسة المقتبسة على نطاق واسع من قبل عالم نظام الأرض كارلوس نوبري. وفقًا لنوبر ، إذا وصلت إزالة الغابات إلى عتبة حرجة تتراوح بين 20٪ و 25٪ عبر الأمازون ، فسوف يتعطل توازن نظام هطول الأمطار في المنطقة ، مما يؤدي إلى تحول الغابات المطيرة الخصبة إلى السافانا.

قال لابولا: "حتى لو أوقفنا إزالة الغابات في حوض الأمازون اليوم ، فستظل الغابة معرضة لخطر مواجهة عواقب نقطة التحول بسبب تغير المناخ". "بينما يظل وقف إزالة الغابات مسؤوليتنا الأساسية، فإن مكافحة تغير المناخ الذي تحركه عوامل الغلاف الجوي ليس شيئًا يمكن للبرازيل أو دول الأمازون الأخرى معالجته بمفردها".

يجري بناء الحلقتين الأوليين ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما في أوائل أغسطس. تتكون كل حلقة من 16 برجًا من الألومنيوم يصل ارتفاعها إلى 12 طابقًا. سيتم توفير ثاني أكسيد الكربون من قبل ثلاث شركات لتجنب أي نقص.

يقع المشروع على بعد 70 كيلومترا (44 ميلا) شمال ماناوس ، ويقود المشروع المعهد الوطني لأبحاث أمازون ، وهو مؤسسة فيدرالية ، بدعم مالي من الحكومة البريطانية ، التي تعهدت بتقديم 9 ملايين دولار. من المفترض أن يتم تشغيله بالكامل بحلول منتصف عام 2024.

أشادت لوسيانا جاتي، كيميائية الغلاف الجوي، بالمبادرة وقالت إنه سيكون من المفيد للغاية تكرار المشروع في الأرباع الأربعة لمنطقة الأمازون، حيث تتباين قدرة امتصاص الكربون بشكل كبير عبر المنطقة ، وهو ضعف حجم الهند.

علماء الأمازون البرازيل غابات تغير المناخ

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