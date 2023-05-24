انتخابات تايوان.. من يحل محل "تساي إنج وين" وسط التوترات الصينية؟

يتنافس ثلاثة رؤساء بلديات سابقين مشهورين ضد بعضهم البعض ليحلوا محل "تساي إنغ ون" كرئيس وقيادة تايوان خلال واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البلاد.

والانتخابات الرئاسية في تايوان، المقرر إجراؤها في يناير 2024، سيقررها 23.5 مليون شخص يصوتون على مجموعة من القضايا، لكن الكيفية التي يعتزم بها كل حزب التعامل مع تهديد الصين لها تداعيات عالمية.

بكين تؤكد أن تايوان مقاطعة صينية، ورفض زعيم الحزب الشيوعي الصيني شي جين بينغ استبعاد استخدام القوة لتحقيق ما يسميه "إعادة التوحيد"، الأحزاب السياسية الرئيسية في تايوان والأغلبية الساحقة من شعب تايوان ترفض احتمالية الحكم الصيني، وكذلك الأمر بالنسبة لأحزابها السياسية الرئيسية، لكن هناك اختلافات كبيرة في خططهم لحماية تايوان.

الحزب التقدمي الديمقراطي الحالي، والحزب القومي المعارض في تايوان، الكومينتانغ، كلاهما يعارض التوحيد مع الصين لكن حزب الكومينتانغ يقول إن أفضل طريقة للمضي قدمًا هي إقامة علاقات أكثر ودية مع الصين ، ويتهم الحزب الديمقراطي التقدمي - الذي رفضت بكين التحدث إليه منذ وصولها إلى السلطة في عام 2016 - بتفاقم التوترات.

يقول الحزب الديمقراطي التقدمي إن بكين عازمة على تغيير الوضع الراهن ، وتطالب تايوان بالاختيار بين الاستسلام أو الضم بالقوة. لقد أمضت سنوات في تقوية الروابط الدولية لتايوان مع زيادة بكين من عدوانها العسكري.

مع وجود قائمة متزايدة من الأصوات الخارجية والداخلية التي تتنبأ بأن الصين ستحاول - أو على الأقل تحقيق القدرة - للغزو في السنوات المقبلة ، فإن السؤال حول من سيقود تايوان اعتبارًا من عام 2024 أمر بالغ الأهمية ليس فقط لسكان الجزيرة ، ولكن أيضًا بالنسبة لسكان الجزيرة.

والمعركة من أجل الرئاسة تدور في الأساس بين هو يو يي من حزب الكومينتانغ وعضو الحزب الديمقراطي التقدمي لاي تشينغ-تي ، ولكن هناك أيضًا عامل اضطراب كبير لطرف ثالث في هذا المزيج: عمدة تايبيه السابق ، كو وين جي ، الذي يقوم بالاستطلاع.

ويتعين على الرئيسة تساي إنغ وين أن تتنحى في نهاية ولايتها الثانية ، بموجب القيود الدستورية. خليفتها المختار ، لاي ، كان نائب الرئيس منذ عام 2019. وخبيرة الصحة العامة السابقة البالغة من العمر 63 عامًا تعمل في السياسة منذ عام 1996 ، بما في ذلك منصب عمدة تاينان.

وفي حال فوزه في يناير ، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها حزب بثلاث فترات متتالية منذ بدء الانتخابات الديمقراطية في عام 1996.

يتمتع Lai بشعبية سياسية - في عام 2014 أعيد انتخابه رئيسًا لبلدية تاينان محطمًا الرقم القياسي 72.9٪ من الأصوات. هذه هي المرة الثانية له في الرئاسة ، بعد أن خسر تحدي الترشيح إلى شاغل المنصب تساي في عام 2019 ، وبدلاً من ذلك انضم إليها على التذكرة كنائبة للرئيس.