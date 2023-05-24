الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا: حلف الناتو طرف مباشر فى النزاع بأوكرانيا

حلف الناتو
حلف الناتو

قال نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" طرف مباشر في النزاع في أوكرانيا.

وأضاف كوساتشيف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية  - أنه : "لا شك في أن حلف "الناتو" طرف مباشر في نزاع أوكرانيا، ويحاول بشتى السبل تحقيق أكبر نفع ممكن في هذه الأزمة".

وتابع:"تصريحات ينس ستولتنبرج أمين عام حلف الناتو تنطوي على قدر قليل من الإدراك لمسؤولية الحلف عن أزمة أوكرانيا بسبب سياساته منذ فبراير الماضي، وما سيترتب على ذلك من عواقب وخيمة على الغرب بأسره".

وكان الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، دعا، اليوم، الدول الأعضاء في الحلف لرفع مستوى الإنتاج العسكري ولاسيما الذخيرة، التي لها أهمية حاسمة في "معركة اللوجستيات" في أوكرانيا، حسب تعبيره.

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