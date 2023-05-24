الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تعترض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق بحر البلطيق

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية

أفاد مركز عمليات الدفاع الوطني الروسي،، بأن مقاتلة روسية من طراز سو-27 اعترضت قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز بي-1بي فوق بحر البلطيق.

وقال المركز في بيان، نقلت عنه وكالة تاس: "في 23 مارس 2023، رصدت المراقبة الجوية الروسية هدفين جويين يقتربان من حدود الدولة للاتحاد الروسي فوق بحر البلطيق".

وأضاف البيان: "سارعت مقاتلة من طراز سو-27 من قوات الدفاع الجوي للرد السريع التابعة لأسطول البلطيق لتحديد الأهداف الجوية و"منع انتهاك حدود الدولة الروسية".

وحدد طاقم سو-27 الأهداف الجوية على أنها قاذفتان استراتيجيتان من طراز بي-1بي، ولم يتم انتهاك الحدود الروسية.

وأفاد المركز بأن المقاتلة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية بعد أن انحرفت الطائرات الحربية الأجنبية بعيدًا عن حدود الدولة الروسية.

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