منها "شهداء طهران".. أحدث إصدارات "دار العربي" بمعرض أبو ظبي للكتاب

تشارك دار العربي للنشر والتوزيع، في فعاليات معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، بمجموعة كبيرة من أحدث إصداراتها، ومن بينها النسخة العربي لرواية “شهداء طهران” ، من تأليف علي آراجي “عراقي” والحاصل على جائزة فرجينيا فوكنر للتميز الأدبي.. والرواية من ترجمة أحمد فيصل.

وفي “شهداء طهران”، ينشأ أحمد متعلقًا بكلمات جده الخامس، في يوم وفاة والده يسترجع كلمات جده -شبه الخالد- وهو يقص عليه لعنة عائلته الممتدة لقرون وعن دوره المحتوم فيها. ينتاب أحمد الشك في أن هناك شيئًا يمنع عائلته من الوجود؛ يعاني للحفاظ على عائلته متماسكة خلال عقود من المجاعات، والخسارة والاضطرابات السياسية في إيران.

ــ رواية “أكثر من طفل”

من تأليف الكاتبة الصينية شين يانج، وترجمة يارا أيمن. تروي الكاتبة "شين يانج" قصتها بصفتها طفلة ولدت في أعنف فترات سياسة الطفل الواحد التي اتبعتها الصين في الثمانينيات. وهي الابنة الثانية للعائلة التي جاءت مخالفة للقانون مما دعى والديها لإخفائها وتربيتها سرًا.

ــ رواية “الشيطان” من تأليف ماريو ميندوزا، وترجمة محمد أحمد

والرواية مستوحاة من أحداث حقيقية واقعة مطعم "بوزيتو" في بوجوتا عام 1986. تدور أحداثها حول "ماريا" فتاة جميلة تعيش على سرقة الأثرياء الساذجين هربًا من ماضيها الصعب. "إرنستو" قس طيب القلب يوشك على فقدان إيمانه يجد نفسه في مواجهة فتاة ممسوسة بقوى شيطانية طاغية.

ــ “الصمت لغتي الأم” تأليف سليمان العدونية وترجمة عبد الرحمن النجار

تتناول الرواية قصة امرأة ذكية وشجاعة، وهي أيضًا رؤية من الداخل عن طبيعة الحياة في مخيم لاجئين، وعما يعنيه المنفى، ومحاولة النجاة والحفاظ على طبيعة الحب. إنها حكاية النساء اللواتي يقفن في مواجهة المجتمع الذي يشن ضدهن حربًا لإخضاعهن، لكنهن يقاومن رغم كل شئ.

ــ “العار” تأليف آنا ماريا ماتشادو وترجمة عمار الحفناوي



تحكي الرواية قصتين مختلفتين يجمعهما البحث حول قوة الحقيقة ومدى صمودها أمام محاولات التشكيك وعدم تصديق..سفير متقاعد يقضي وقته في القراءة ومتابعة الأخبار، يتسلم جزء من يوميات ابنته التي توفت قبل بضع سنوات بشكل مفاجئ، تشعره قراءة اليوميات هو وزوجته بعدم ارتياح ناحية ما عرفاه عن وفاة ابنتهما، وأن ما قيل لهما خلال السنوات الماضية لم يكن حقيقيًا تمامًا.



على الناحية الأخرى موظف حكومي صغير تلفت انتباهه بعض الوقائع الغريبة والمتكررة في العمل والتي تزعجه وتثير استيائه لتتحول بعدها حياته المهنية إلى أسوأ سيناريو كان يمكنه تخيله. تتلاقى القصص مع بعضها وتكمل الصورة.

بالإضافة إلى روايات: “صمت قاتل” من تأليف كريستينا أولسون، وترجمة جهاد صلاح الدين. رواية “ظلال الغابة” من تأليف كريستيان بوليكوين، وترجمة كريستينا سمير. رواية “مرآة النسيان” لـ جورسال كورات، وترجمة سوسنة سيد. رواية “الغرق” لــ كاميلا لاكبيرج وترجمة بسمة شكري. “قلب نحاسي” تأليف لينا لي نولانين وترجمة نهي مصطفي. “جرائم سويسرية” لـ هانسبورج شنايدر وترجمة د. فيروز جورجي. “مصيرنا معا”، تأليف إيرش هاكل وترجمة شذي كيلاني. رواية “الانتقام” تأليف إميلي شيب وترجمة هند حسني. “البحيرة الميتة” لـ حميد إسماعيلوف وترجمة مريم خالد. رواية “البحث عن ريبيكا” تأليف إوين ديمبسي وترجمة محمد عثمان.