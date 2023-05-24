"التموين" تكشف تفاصيل حظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية

أوضح مجدي الخضر ، وكيل وزارة التموين ، تفاصيل حظر استخدام الأقماح المحلية كأعلاف حيوانية أو سمكية، قائلاً: "إن هناك أناس تستخدم القمح المصري كغذاء للحيوان والأسماك، وبالتالي تم تنظيم حملات مع مديرية أمن البحيرة ونزلنا على المزارع السمكية، ووجدنا كميات موجودة في المزارع السمكية يتم استخدامها كأعلاف للأسماك".

وأضاف الخضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة الذي يقدمه الاعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم استهداف بعض الأماكن التي تدخل في العلف الحيواني حيث يستخدمون القمخ في خلطه بالنخالة ويتم عمله كأعلاف للحيوان.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، تم ضبط كميات كبيرة جدًا، ما يقرب من الـ 400 طن يستخدمونها كعلف للماشية والأسماك.

وأشار إلى أنه على الرغم من الدولة رفعت من سعر القمح حيث وصل سعر الأردب لـ 1500 جنيه، وجعلت التوريد اختياري، إلا أن ضعاف النفوس يستخدمون القمح كعلف للأسماك والماشية.

ووجه رسالة للمواطن المصري، قائلا: "إن الدولة تدعم القمح وتوفرله السماد المدعم و كل شيء، حتى تأخذه وتطحنه وتصنع منه رغيف الخبز، الذي إذا لم يجدوه ستكون مشكلة كبيرة".