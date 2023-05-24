الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بالفيديو.. بسمة بوسيل طليقة تامر حسنى تهاجم هالة عمر منسقة أعماله: خربتى بيتى

بسمة بوسيل وتامر
بسمة بوسيل وتامر حسني من حفل زفاف هالة عمر

أثارت بسمة بوسيل طليقة الفنان تامر حسني، حالة كبيرة من الجدل، بعد هجومها على هالة عمر، منسقة أعمال تامر حسني، بعد أيام من حفل زفافها، مؤكدة أنها سبب طلاقها من تامر. 

 

وهاجمت بسمة بوسيل، هالة عمر ، عبر خاصية الاستوري، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، حيث نشرت مقطع فيديو من حضور تامر حسني لحفل الزفاف منسقة تامر حسني والأخير يسلمها لعريسها، وكتبت: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا هالة”.

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منشور بسمة بوسيل

ولم تكتف بسمة بذلك؛ بل هاجمت تامر حسني أيضا على حضوره حفل الزفاف والتواجد بهذا الشكل معها، قائلة: “احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك”.

منشور بسمة بوسيل

وكشف تامر حسني صلته بهالة عمر بعدما ظهر معها في حفل الزفاف وهو يقدمها لعريسها.

 وقال تامر، في منشور عبر “إنستجرام”، إن  هالة عمر هي معجبة قابلها قبل سنوات وهي في عمر 14 عاما، وكانت تهتم بأخباره كثيرا، وعندما كان يبحث عن شركة كبرى تدير له حساباته على السوشيال ميديا في بداية انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، قرر أن يسندها لهالة عمر لأنه يرى أن الشخص الذي يحبه سيهتم به أكثر، ومن يومها وهي تدير حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وتابع: “أما بقى عريسها العسل ده اسمه عمرو طلب ايديها مني أنا عشان والدها ووالدتها توفاهم الله، في سنة واحدة رحمهم الله.. ومن اللحظة دي اتحولت هالة لبنتي الكبيرة بجد اللي بتتجوز دلوقتي قدامي وبسلمها لعريسها بنفسي وبغني في فرحها، معرفتش ارد على كلامك عني في الفرح يا هالة، رديت دلوقتي هنا ربنا يكرمك ويسعدك مع جوزك الجميل المحترم اللي هيكون ضهرك وسندك ويكمل معاكي مشوار حياتك مع أولادكم الجُمال بإذن الله”.

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منشور تامر حسني عبر “إنستجرام”

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