الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بلد الوليد يضرب برشلونة بثلاثية ويحيى آماله فى البقاء بالليجا

فريق بلد الوليد
فريق بلد الوليد

أنعش بلد الوليد آمال البقاء في الدوري الإسباني، لا ليجا، بفوزه المفاجئ والكبير على ضيفه برشلونة، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الـ36 للبطولة، بثلاثة أهداف مقابل هدف. 

وسبق أن حسم برشلونة لقب الدوري الإسباني المرة الـ27 في تاريخه.

وأنهى بلد الوليد الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد، حيث افتتح أندرياس كريستنسن التسجيل مبكرًا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية، ثم أضاف كايلي لارين الهدف الثاني في الدقيقة 22 من ركلة جزاء.

واستحوذ برشلونة على مجريات اللعب في الشوط الأول بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق بلد الوليد.

وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ برشلونة على مجريات اللعب، وقدم كلا الفريقين أداءً هجوميًا متوسطًا.

وأضاف جونزالو بلاتا الهدف الثالث لفريق بلد الوليد في الدقيقة 73، ثم قلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة لصالح برشلونة في الدقيقة 84.

إجمالًا استحوذ برشلونة على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 70% مقابل 30% لصالح فريق بلد الوليد.

ورفع بلد الوليد رصيده للنقطة 38 في المركز الـ17 ليحي آماله في البقاء في الليجا، فيما توقف رصيد برشلونة عند 85 نقطة في صدارة الجدول.

برشلونة بلد الوليد برشلونة ضد بلد الوليد الدوري الاسباني الليجا

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