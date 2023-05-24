الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرز أعمال أبو ضحكة جنان «إسماعيل يس»

إسماعيل يس
إسماعيل يس

منذ أعوام كثيرة رحل عن عالمنا، أسطورة الكوميديا المصرى، إسماعيل يس ولكن بقت أعماله خالدة وسيرته ممتده إلى يومنا هذا، وتربع علي عرش السينما المصرية لثلاث أعوام متتالية، حيث مثل 16 فيلما في العام الواحد، وهو رقم لم يستطع أن يحققه أي فنان آخر.

 

أنطلاقة إسماعيل ياسين

فى عام 1949، كانت الإنطلاقه الحقيقة لأسطورة الكوميديا في مصر، حيث أنتج له أنور وجدي، أول فيلم يحصل فيه إسماعيل يس على البطولة المطلقة، امام ماجدة، وكان يحمل أسم الناصح.

 

وفي عام 1952، استطاع ياسين أن يكون نجمًا لشباك التذاكر فى مصر حتى عام 1954، وكانت تتهاتف على عروضه الجماهير بشكل كبير، حيث مثل 16 فيلما في العام الواحد حيث تتهافت عليه الجماهير، وإطلاق عليه حيناها عصر إسماعيل يس  الذهبي. 

 

وكان إسماعيل ياسين لا يمتلك من الوسامة شئ، والتي تعتبر واحدة من أهم مواصفات نجم الشباك، ولكنه إستطاع جذب الجمهور نحوه، بالكوميديا، وكان يسخر من شكله وكبر فمـه في معظم أعماله.

 

وفي عام 1954 كون فرقة مسرحية بمشاركة المؤلف الكبير أبو السعود الإبياري، والتى ساهمت في صياغة تاريخ المسرح الكوميدي المصري، وظلت هذه الفرقة تعمل على مدى 12 عاما حتى 1966 قدّم خلالها ما يزيد على 50 مسرحية بشكل شبه يومي وكانت جميعها من تأليف أبو السعود الإبياري.

 

أبرز أعمال إسماعيل ياسين

علي بابا والأربعين حرامي 

- نور الدين والبحارة الثلاثة 

- عريس الهنا 

- تحيا الستات 

- أما جنان 

- القرش الأبيض 

- البني آدم

- الحموات الفاتنات 

- المعلم بلبل

 - مغامرات إسماعيل يس 

- كدبة أبريل 

- عفريتة إسماعيل يس 

- عروسة البحر 

- الآنسة حنفي 

- مملكة النساء 

- إسماعيل يس يقابل ريا وسكينة 

- إسماعيل يس في الجيش 

- صاحبة العصمة 

- المفتش العام 

- إسماعيل يس في متحف الشمع 

- إسماعيل يس في البوليس 

- الكمساريات الفاتنات 

- الست نواعم 

- إسماعيل يس في جنينة الحيوانات 

- إسماعيل يس في الأسطول 

- ابن حميدو 

- امسك حرامي 

- إسماعيل يس للبيع 

- إسماعيل يس في مستشفى المجانين 

- إسماعيل يس في دمشق 

- إسماعيل يس طرزان 

- إسماعيل يس بوليس حربي 

- أبو عيون جريئة

 - لوكاندة المفاجآت 

- عريس مراتي

 - حماتي ملاك 

- حسن وماريكا 

- المليونير الفقير 

- العتبة الخضراء 

- البوليس السري 

- إسماعيل يس في الطيران 

- غرام في السيرك 

- شهر عسل بصل 

- حلاق السيدات 

- الفانوس السحري 

- زوج بالإيجار 

- الترجمان 

- إسماعيل يس في السجن 

- الفرسان الثلاثة 

- ملك البترول 

- المجانين في نعيم - العقل والمال 

- كرم الهوى 

- فرسان الغرام - طريق الخطايا 

- عصابة النساء 

- نص مليون جنيه 

- الرغبة والضياع. 

أسطورة الكوميديا السينما المصرية إسماعيل ياسين أنور وجدي الناصح

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