الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: الرئيس السيسى يهتم بمشاكل القارة الأفريقية وكأنه يحملها على كتفيه

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قالت الدكتورة سالي فريد، أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إن الدول الأفريقية أولوية أولى، ومعها مصر أيضًا باعتبارها جزء من القارة، كما يأتي تحقيق التنمية في أولى اهتماماتها.

وأضافت سالي فريد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أن تحقيق التنمية ليس فقط في مصر وإنما في جميع الدول الأفريقية، لافتة إلى أن الدول الأفريقية جميعًا شركاء في التنمية سوف يوصل هذه التنمية للقمة. 

وأوضحت أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويًا لتحقيق التنمية المستدامة، تؤكد أن الرئيس يعتبر أهم متحدث عن القارة الأفريقية، حيث لا يخلو محفل على المستوى الإقليمي أو الدولي إلا ويعرض مشاكل القارة وكأنه يحملها على كتفيه.

وأشارت إلى أن الدول الأفريقية بدأت ترتب أوضاعها من الداخل، وكان هذا في شكل خطة تنمية أفريقيا 2063، ومدى اتساقها مع رؤية مصر، حيث تحاول أفريقيا أن ترى أن التنمية هي أولوية أولى، وأن هذا لن يتحقق إلا من خلال موارد ذاتية للقارة، فالاعتماد على الموارد الأجنبية هي مرحلة لكنها يجب أن تكون مرحلة مؤقتة.

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