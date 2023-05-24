ماذا يعنى مصطلح "الذئاب المنفردة".. باحث فى الشئون الإرهابية يوضح

قال أحمد كامل البحيري، باحث متخصص في شئون الإرهاب، إن مصطلح "الذئاب المنفردة"، كان يطلق في علم النفس قديمًا على الإنطوائيين، وفي الخمسينات كان يطلق على المتميزين، مشيرًا إلى أن الربط بين "الذئاب المنفردة"، والإرهاب بدأ في عام 1990على يد أحد الكتاب الأمريكيين.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "المواجهة"، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الكاتب أطلقه على جماعة العرق الأبيض التي كانت تقوم بقتل الأفارقة، مؤكدًا أن الذئاب المنفردة هي أي عنصر يقوم بعمليات إرهابية دون أن يكون منضمًا لجماعة إرهابية ولكنه مؤمن بفكرهم ويتلقى معلومات من السوشيال ميديا، أو من الخطبة أو الندوة، قديمًا.

أول سياسي يستخدمها

وأوضح أن الرئيس الأسبق بارك أوباما، خلال جولته الانتخابية قال: “أمامنا مشكلة مواجهة الذئاب المنفردة في القاعدة الإرهابية بأفغانستان”، ليكون أول سياسي يستخدمها.

وتابع، أن أبو مصعب السوري، من أهم منظمي القاعدة في الثمانينات قال إن الذئاب المنفردة، هي عنصر غير منضم للجماعة ويتم توجيهه لتنفيذ العمليات دون خطة رسمية وإنما يعتمد على نفسه.

وأشار إلى أن التنظيمات الإرهابية لم تستخدم هذا المصطلح إلا بعد هزيمتهم عام 2017 في الموصل، مضيفًا أن "الذئاب المنفردة"، كانت تقوم بعمليات عشوائية وتنفذ عمليات قتل وفقًا لقدرات الشخص الفكرية، وتتم بشكل غير تنظيمي.