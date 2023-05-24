خبراء: الهجرة الجماعية إلى بريطانيا يجعل اقتصادها أكبر وليس أكثر إنتاجية

اكد خبراء بريطانيين حكوميين، أن الهجرة الجماعية إلى بريطانيا يجعل اقتصادها أكبر، ولكن ليس بالضرورة أكثر إنتاجية.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن كبير خبراء الحكومة اعترف بأن الهجرة الجماعية لم تجعل بريطانيا أكثر إنتاجية، حيث حذر رئيس اللجنة الاستشارية للهجرة البروفيسور براين بيل: "إن وجود المزيد من المهاجرين يجعل الإقتصاد أكبر، ولا يجعلنا بالضرورة أكثر إنتاجية".

وتأتي تصريحات “بيل” قبل صدور إحصاءات رسمية من المقرر نشرها، غدا الخميس، والتي ستظهر أرقامًا قياسية للوافدين إلى المملكة المتحدة.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية للهجرة، إن عشرات الآلاف من الطلاب الأجانب كانوا إيجابيين للغاية، ولديهم فائدة اقتصادية ، لكنه حذر من الجوانب السلبية.

وقال: “حتما إذا كانت الهجرة الصافية إيجابية ونحن نضيف إلى حجم السكان الذي يضغط على الإسكان، وأن فوائد قوة عاملة أجنبية كبيرة كانت أكثر تعقيدًا من رؤية مقياس الناتج المحلي يرتفع الناتج المحلي الإجمالي”.

وأضاف أن الشيء الذي يجب أن نهتم به هو الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الاستنتاج العام من العشرين إلى الثلاثين عامًا الماضية هو أنه لا يُحدث تأثيرًا هائلاً، فالمهاجرون الطيبون أو السيئون مثلنا تمامًا ، مثلنا تمامًا أو غير منتجين مثلنا.

وتحدد اللجنة الاستشارية للهجرة مستويات التأشيرة للعمال الأجانب في القطاعات التي تحتاج إلى مساعدة من العمالة الأجنبية.

في سياق آخر، كان حذر رئيس سلسلة متاجر بريطانية عالمية من إلغاء التسوق المعفي من الضرائب "ضريبة السياحة"، حيث يضر بشكل كبير بالاقتصاد البريطاني.

وقال مانجو مالهوترا، رئيس سلسلة متاجر "هارفي نيكولز" العالمية والبريطانية العريقة في تصريحات لصحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن ما يسمى بـ"ضريبة السياحة" التي تم إنشاؤها عن طريق إلغاء التسوق المعفي من الضرائب في عام 2021 لها تأثير كبير على الاقتصاد البريطاني الأوسع.