النسيان والحرق وسلة المهملات.. وسائل تخلص بعض الكتاب من كتبهم

لماذا يتخلص الكتاب من كتبهم القديمة؟ سؤال يتجدد من وقت لأخر، وقد تكون الأسباب على عكس المتوقع ، ففى القديم يتخلص الكتاب من كتبهم نتيجة لأسباب كثيرة على رأسها عدم الانتفاع والفقر والعز الذي يصيب أصحابها وليس لمعيار جودتها وأهمية ما تناقشة وتطرحة من قضايا ، وقد ذهب أبو حيان التوحيدي صاحب "الإمتاع والمؤانسة" و"المقابسات" و"البصائر والذخائر"إلى أحراق كتبه في أواخر عمره واشتكى من تجاهل إبداعاته إلى جانب الفقر.

وفعلها "وداود الطائي وطرح كتبه في البحر وقال يناجيها: نعم الدليل كنت، والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول، وبلاء وخمول والأمثلة كثيرة ومتنوعة عن ذهاب الكتاب والمفكرين للتخلص من كتبهم .

في التقرير نرصد لماذا تخلص الكتاب المعاصرين من كتبهم

خالد خليفة .. خسرت روايته الأولى جائزة الناقد فاعدمها

يجيب الكاتب والروائي خالد خليفة عبر مقالة المنشور بموقع المجلة الذي جاء تحت عنوان "لجان تحكيم بوكر سرية "عن أسباب تخلصه من أحد أعماله الروائية شاركت في دورتها الأولى "جائزة الناقد عام 1990 بروايتي الأولى التي نسيت اسمها، خسرت الرواية التي أعدت قراءتها بعد إعلان النتائج، وحمدت ربي أنها لم تربح حتى لو عن طريق الخطأ، بعد قراءة متمعنة وهادئة أحرقت مخطوط هذه الرواية لاعتقادي بأنها تستعير أصوات الآخرين، لست نادما وأعتبر هذا الفعل واحدا من الأفعال الشجاعة والمهمة في حياتي.

قاسم حداد: ما خطفته سلة المهملات مني لا يستقيم مع الشعر والأدب

‪وعن سؤالي هل بالإمكان الآن النظر إلى سلة مهملاتك.. إلى تلك النصوص القابعة في العتمة؟ هل ستحرضها يوما على الطيران، هل يمكن لنا أن نشهدها حرة بدلاً من تقييدها؟ هل ستعطي لها قُبلة الحياة لتغادر العتمة؟ أجابني الشاعر البحريني قاسم حداد ما في السلة يظل هناك، المهملات ليست للاستعادة، ثم أنني لم أعد أتذكر نصاً يستحق القراءة، لقد كنت أكتب بهوس الواثق وبلا تريث، وهذا لا يستقيم مع الشعر والأدب .

أدونيس والشيخ محمد بن عبد الوهاب

يعد كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن سلسلة النهة للشاعر والمفكر السوري أدونيس بالاشتراك مع الناقدة خالدة سعيد وأحد من أبرز الكتب و التي جاءت ضد قناعات كاتبيه وانقلبوا عليها تماما ، ويبدو ان أدونيس محاه تماما من ذاكرته، وغالبا ما يتجنب الحديث عنه.