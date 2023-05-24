الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

النسيان والحرق وسلة المهملات.. وسائل تخلص بعض الكتاب من كتبهم

النسيان والحرق وسلة
النسيان والحرق وسلة المهملات وسائل تخلص الكتاب من كتبهم

لماذا يتخلص الكتاب من كتبهم القديمة؟ سؤال يتجدد من وقت لأخر، وقد تكون الأسباب على عكس المتوقع ، ففى القديم يتخلص الكتاب من كتبهم نتيجة لأسباب كثيرة على رأسها عدم الانتفاع والفقر والعز الذي يصيب أصحابها وليس لمعيار جودتها وأهمية ما تناقشة وتطرحة من قضايا ، وقد ذهب أبو حيان التوحيدي صاحب "الإمتاع والمؤانسة" و"المقابسات" و"البصائر والذخائر"إلى  أحراق كتبه في أواخر عمره واشتكى من تجاهل إبداعاته إلى جانب الفقر.

 

 وفعلها  "وداود الطائي وطرح كتبه في البحر وقال يناجيها: نعم الدليل كنت، والوقوف مع الدليل بعد الوصول عناء وذهول، وبلاء وخمول والأمثلة كثيرة ومتنوعة عن ذهاب الكتاب والمفكرين للتخلص من كتبهم .

 

في التقرير نرصد لماذا تخلص الكتاب المعاصرين من كتبهم 

 

خالد خليفة .. خسرت روايته الأولى جائزة الناقد فاعدمها 

 يجيب الكاتب والروائي خالد خليفة عبر مقالة المنشور بموقع المجلة الذي جاء تحت عنوان "لجان تحكيم بوكر سرية "عن أسباب تخلصه من  أحد أعماله الروائية شاركت في دورتها الأولى "جائزة الناقد عام 1990 بروايتي الأولى التي نسيت اسمها، خسرت الرواية التي أعدت قراءتها بعد إعلان النتائج، وحمدت ربي أنها لم تربح حتى لو عن طريق الخطأ، بعد قراءة متمعنة وهادئة أحرقت مخطوط هذه الرواية لاعتقادي بأنها تستعير أصوات الآخرين، لست نادما وأعتبر هذا الفعل واحدا من الأفعال الشجاعة والمهمة في حياتي.

 

قاسم حداد: ما خطفته سلة المهملات  مني لا يستقيم مع الشعر والأدب 

‪وعن سؤالي هل بالإمكان الآن النظر إلى سلة مهملاتك.. إلى تلك النصوص القابعة في العتمة؟ هل ستحرضها يوما على الطيران، هل يمكن لنا أن نشهدها حرة بدلاً من تقييدها؟ هل ستعطي لها قُبلة الحياة لتغادر العتمة؟ أجابني الشاعر البحريني قاسم حداد ما في السلة يظل هناك، المهملات ليست للاستعادة، ثم أنني لم أعد أتذكر نصاً يستحق القراءة، لقد كنت أكتب بهوس الواثق وبلا تريث، وهذا لا يستقيم مع الشعر والأدب .

 

أدونيس والشيخ محمد بن عبد الوهاب 

يعد كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ضمن سلسلة النهة للشاعر والمفكر السوري أدونيس بالاشتراك مع الناقدة خالدة سعيد وأحد من أبرز الكتب و التي جاءت ضد قناعات كاتبيه وانقلبوا عليها تماما ، ويبدو ان أدونيس محاه تماما من ذاكرته، وغالبا ما يتجنب الحديث عنه.

لماذا تخلص الكتاب المعاصرين خالد خليفة خسرت روايته الأولى جائزة الناقد فاعدمها قاسم حداد ما خطفته سلة المهملات مني لايستقيم مع الشعر والأدب أدونيس والشيخ محمد بن عبد الوهاب النسيان والحرق وسلة المهملات وسائل تخلص الكتاب من كتبهم

الأكثر قراءة

ضبط مسجل خطر متهم بالاستيلاء على أموال أجنبية بشرم الشيخ

رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب.. ويحتفل ساجدًا (فيديو)

كولر: سعيد بالفوز على إنبى.. وأهدرنا العديد من الفرص

الصحة العالمية: يجب أن تكون هناك خطط استراتيجية لكافة الدول بالعالم لمواجهة أى طارئ

حلا شيحة تستعرض جمالها بإطلالة بالأسود

أمين الفتوى يكشف سر قرار الأوقاف بالصلاة على النبى بعد صلاة الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى