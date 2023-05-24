الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول روسى: صادرات الأمونيا الروسية توفر الغذاء لـ 200 مليون شخص

صادرات الأمونيا الروسية
صادرات الأمونيا الروسية

قال الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الثلاثاء، إن إمدادات الأمونيا الروسية يمكن أن تُساهم في تصنيع أسمدة تكفي لإنتاج أغذية لـ 200 مليون شخص.

 

وأضاف خلال اجتماع مجلس الأمن، بحسب وكالة تاس، "نود أن نلفت الانتباه بشكل خاص إلى إمدادات الأمونيا المنصوص عليها في اتفاقيات اسطنبول.. يمكن أن توفر هذه شحنات 2.5 مليون طن متري من المواد الخام الكافية لإنتاج 7 ملايين طن متري من الأسمدة. مثل هذا الحجم من الأسمدة سيجعل من الممكن إنتاج طعام يكفي 200 مليون شخص".

 

وأشار إلى أن "مثل هذه الإمدادات كان من المقرر أن تبدأ بالتزامن مع الصادرات الغذائية الأوكرانية ولكن هذا لم يحدث".

 

وأضاف نيبينزيا: "نقص الأمونيا في الأسواق العالمية وصل بالفعل إلى 70% حتى الآن خلال ما يقرب من عام من مبادرة البحر الأسود سارية المفعول بسبب النقص في الكميات الواردة".

الأكثر قراءة

ضبط مسجل خطر متهم بالاستيلاء على أموال أجنبية بشرم الشيخ

رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب.. ويحتفل ساجدًا (فيديو)

كولر: سعيد بالفوز على إنبى.. وأهدرنا العديد من الفرص

الصحة العالمية: يجب أن تكون هناك خطط استراتيجية لكافة الدول بالعالم لمواجهة أى طارئ

حلا شيحة تستعرض جمالها بإطلالة بالأسود

أمين الفتوى يكشف سر قرار الأوقاف بالصلاة على النبى بعد صلاة الجمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى