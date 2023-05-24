الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"فتح": إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار

القدس
القدس

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الفريق جبريل الرجوب، أن إيجاد حل لمعاناة أبناء الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

 

جاء ذلك خلال استقباله وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية توبياس ليندنر، ووفدا مرافقا له، لبحث آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.

 

واستعرض الرجوب، الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء انتهاكات وسياسات الحكومة الإسرائيلية أحادية الجانب بحق الأرض والمقدسات، وتنكر الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني وهويته، وتنصله من التزاماته تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

 

من جانبه، أكد ليندنر موقف بلاده الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمها لحل الدولتين، إضافة لتأكيده على استمرار الدعم المالي والسياسي الألماني للشعب الفلسطيني، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين على جميع الأصعدة.

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