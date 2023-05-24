الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يناقش مع مساعد وزير الصحة الموقف التنفيذى للمستشفيات الجديدة

محافظ الغربية أثناء
محافظ الغربية أثناء الاجتماع

اجتمع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مع الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات للصحة بالمحافظة، وعلى رأسها مستشفيات “طنطا العام، والسنطة المركزي والأورام الجديد بطنطا، ومحلة مرحوم”، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، والمهندس أيمن صدقي رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، والمهندس علي بلال من إدارة مشروعات وزارة الصحة، والمهندس حاتم حمدي من أمانة المراكز المتخصصة.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ نسب إنهاء الأعمال الجارية بالمستشفيات، وكذلك التحديات التي تحول دون إنجاز الأعمال في الوقت المحدد، حيث بلغت نسبة إنهاء الأعمال بمستشفى طنطا العام 85%، كما بلغت نسبة الإنجاز بمستشفى السنطة المركزي 80%، كما ناقش المحافظ أيضًا الموقف التنفيذي لمستشفى الأورام الجديدة، إلى جانب عرض موقف الأعمال بمستشفى محلة مرحوم، والتي قاربت على الانتهاء بنسبة إنجاز 98%، كما تطرق المحافظ خلال اجتماعه إلى مناقشة موقف الأعمال بجناح الحميات والجهاز الهضمي والكبد بطنطا والجاري تنفيذه بنسبة إنجاز بلغت 99%.

وأكد المحافظ على حرصه الدائم على متابعة مواقع العمل بالمشروعات القومية التابعة لوزارة الصحة، موجهًا الشكر لوزير الصحة لاستجابته الفورية وتذليله لكافة التحديات الطارئة والتعامل الفوري معها، وذلك لضمان إنهاء المشروعات في موعدها المحدد دون تأجيل لتبدأ بعدها في تقديم خدماتها الصحية للمواطنين.

كما أكد رحمي، أن المحافظة تعطي أولوية قصوى لمشروعات قطاع الصحة، والعمل على متابعتها من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية، حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني.

يذكر أن مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، تقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام لخدمة 15 مليون نسمة في حين تقام مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي على مساحة 13100 م2 بتكلفة 618 مليون جنيه فضلا عن مستشفى السنطة الجديدة والمقامة على مساحة ٤٨٠٠ م٢ بإجمالي تكلفة ٤٦٢ مليون جنيه، لتستوعب ١٩٠ سرير و٢٣ حضانة إلى جانب (٥ غرف عمليات رئيسية، و١ قيصرية، و٢ ولادة طبيعة، و٢ عنبر عناية مركزة سعة  ١٥ سرير ، وقسم الغسيل الكلوي  العيادات الخارجية وقسم الطوارئ)، حيث وجه المحافظ بعرض تقرير فني مفصل عن إجمالي الأعمال المتبقية، تمهيدا لمناقشته مع وزارة الصحة.

محافظ الغربية يناقش مع مساعد وزير الصحة الموقف التنفيذي للمستشفيات الجديدة بالمحافظة أسامة بلبل وكيل وزارة التخصصات الطبية الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المشروعات القومية تضم كافة التخصصات طنطا العام قطاع كهرباء غرب الغربيه مستشفى السنطه مشروعات قطاع الصحة مشروعات القومية

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