الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بأكثر من طريقة.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثانى 2023 محافظة بورسعيد

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية

جاءت نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد في مقدمة العناوين البحثية في مصر في الساعات الأخيرة، إذا يتسأل الطلاب والأهالي عنها بكثافة بعد اعتمادها من قبل اللواء عادل الغضبان، ويعتبر ظهورها أمر هام للطلاب لاختيار المرحلة الدراسية المقبلة وتحديد مستقبلهم العلمي.

نتيجة  الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد عبر الدستور 

يحرص موقع الدستور كل عام على تقديم الخدمات التعليمية للطلاب تيسيرًا عليهم، ويتطلب معرفة النتيجة إدخال رقم الجلوس فقط وبخطوة وحدة تظهل النتيجة للطالب، ويمكن معرفتها من خلال هذا الرابـــــــــــط.

 

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2023 محافظة بورسعيد 

وأتاحت محافظة بورسعيد النتيجة عبر بوابتها الرسمية وننشر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد الترم الثاني 2023 والذي اعتمدها المحافظ مساء يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2023 ويمكن معرفتها من هنـــــــــــــا.

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023 الترم الثاني عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد الترم الثاني برقم الجلوس فور اعتمادها

محافظ بورسعيد يلتقي رؤساء الأحياء ومديري المديريات (صور)

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد الترم الثاني 2023

وأعلنت محافظة بورسعيد عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد الترم الثاني 2023 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وذلك خلال مؤتمر صحفي للمحافظ اللواء عادل الغضبان، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة.

وجاءت نسبة نجاح الصف الثالث الإعدادي 2023 الترم الثاني في محافظة بورسعيد بنسبة نجاح 84.3 %.

ويكرم المحافظ خلال المؤتمر أوائل الشهادة الإعدادية، وإعلان نسب النجاح في امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023.

وامتحن عدد 13 ألف و795 طالب وطالبة امتحانات للصف الثالث الإعدادي وتم توزيعهم على 68 لجنة.

من هؤلاء الطلاب 6648 طالبة و7147 طالب بالتعليم الرسمي العربي والرسمي للغات والتعليم الخاص.

وكانت امتحانات الصف الثالث الإعدادي بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

 

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول اعتمدها المحافظ بنسبة نجاح وصلت إلى 76.8 %.

وتنقسم ورقة الأسئلة بنظام البابل شيت الجديد إلى أسئلة موضوعية بنسبة 70 % للاختيار من متعدد، بينما الأسئلة المقالية بنسبة 30 %.

 

وإليكم في هذه السطور نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد الترم الثاني 2023 من خلال الرابط التالي التي تظهر على صفحة مديرية التربية والتعليم في بورسعيد.

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برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023 الترم الثاني عبر الدستور

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