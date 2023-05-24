رونالدو يقود النصر للفوز على الشباب.. ويحتفل ساجدًا (فيديو)

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصرالسعودي ، للفوز على الشباب، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الأول”، في قمة الجولة الثامنة والعشرين لبطولة دوري روشن للمحترفين “الدوري السعودي”.

افتتح الأرجنتيني كريستيان جوانكا، التسجيل لـ الشباب، بهدف أول في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

جوانكا عاد ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 40، بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء،

وسجل البرازيلي أندرسون تاليسكا، الهدف الأول لـ النصر في الدقيقة 42، لينهي الشوط الأول بتقدم الشباب بهدفين لهدف.

وأدرك عبد الرحمن غريب، التعادل لـ النصر، بهدف في الدقيقة 51.

واستطاع البرتغالي كريستيانو رونالدو، تسجيل الهدف الثالث لـ النصر في الدقيقة 59، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، بعد مجهود فردي رائع، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار.

رونالدو قام بالسجود احتفالًا بالهدف، وسط احتفاء زملائه في النصر، الذين قاموا بالتصفيق له.

انتصار النصر رفع رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند 53 نقطة في المركز الثالث.