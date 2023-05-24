حسام هيبة يوضح أولويات محاور الاستثمار التى ستتم مناقشتها بالحوار الوطنى

أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أولويات محاور الاستثمار التي سيتم مناقشتها بالحوار الوطني بعد توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلاً: "إن هناك أربعة محاور؛ وهي محور تيسير الإجراءات، محور فض المنازعات، محور تسهيل التشغيل للمشروعات، وهي المحاور الأساسية التي انبثقت منها هذه القرارات".

وأضاف حسام هيبة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن الهدف الرئيسي هو تهيئة بيئة الاستثمار، طبقًا للمتغيرات الموجودة داخل مصر، والتنافسية الموجودة في المنطقة، والمتغيرات العالمية التي تحدث بشكل يومي".

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه يجب أن تكون القرارات الصادرة متوائمة مع كل هذا، وتكون قرارات مستقبلية نستطيع من خلالها أن نستمر بها 10 سنوات للأمام، وهي عملية ليس من السهل تركيبها.

وأشار إلى أنه يجب أن تكون المنظومة الضريبية واضحة لقطاع الأعمال، كذلك تحديد توقيت محدد لموافقات الجهات المختلفة سواء على مستوى إصدار التراخيص اللازمة، حيث تم تحديد 20 يوما، أو في جهات أخرى المتمثلة في تحديد الموافقات الأمنية وهي 10 أيام.