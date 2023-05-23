برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023 الترم الثاني عبر الدستور

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد.. يكثر البحث في الساعات الماضية على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد، بعد اعتماد النتيجة من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، بنسبة نجاح 84.3%، بعدما أدى 13795 طالبا وطالبة امتحانات نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 2022- 2023.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بورسعيد عبر الدستور

وفي إطار الخدمات اليومية التي يقدمها الدستور للقراء، نقدم على الرابط التالي نتيجة الثالث الإعدادي 2023 بشكل حصري للطلاب في حرص منا على تسهيل وصول الخدمة إليهم ومباركتهم بالنتيجة.

تم إعلان النتيجة عبر الموقع الرسمي لـ محافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم، لسهولة حصول الطلاب وأولياء الأمور عليها.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة بورسعيد

ويقدم الدستور لمتابعيه في محافظة بورسعيد خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد، كالتالي:

أولًا: الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد عبر الدستور من هنا أو تسجيل الدخول إلى موقع محافظة بورسعيد الإلكتروني.

ثانيًا: النقر على أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: القيام بإدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعًا: النقر علي كلمة استعلام أو بحث لمعرفة النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023

يبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، ويكون النجاح من 140 درجة، وتُوزع درجات الإمتحان عن الفصلين الدراسيين بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية – الترم الثاني

جاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني كما يلي:

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.

خطوات تقديم التظلم على نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية

يقوم ولى أمر الطالب بعمل تظلم بداية من اليوم الثانى من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، لمدة 15 يوما، ويقدم ولى الأمر طلب التظلم في المدرسة والإدارة التعليمية.

يقوم ولي الأمر بسداد الرسوم المقررة للتظلم على كل مادة يرغب في التظلم فيها، وهي 40 جنيهًا عن المادة الواحدة لدى المسؤول المالي بالمدرسة.

يرفق ولي أمر الطالب بالطلب القسيمة الدالة على سداد مبلغ التظلم وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر.

ويتم فحص التظلم بعد تقديم الطلب للتأكد من عدم وجود أجزاء من الإجابة غير مقدرة، أو الخطأ في جمع الجزئيات بالدرجات بكل سؤال على حدة من الداخل ومطابقتها للدرجات النهائية على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، والتأكد من احتساب الدرجة الأعلى في الحالات المسموح بها، أو الخطأ في جمع الدرجات الكلية للأسئلة على المرآة الخارجية لكراسة الإجابة، كما يتم التأكد من إضافة الدرجة الأعلى للطالب بامتحانات أعمال السنة إلى مجموع درجاته بامتحانات الفصل الدراسي الأول