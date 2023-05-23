محمد الباز: أدوار عبلة كامل فى السينما ليست ذات قيمة

انتقد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، الأصوات المطالبة بتكريم الفنانة عبلة كامل، في مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن الفنانة عبلة كاملة تستحق التكريم في مهرجان دراما، لما قدمته من أدوار ذات بصمة وأهمية في الأعمال الدرامية، أما أدوارها في السينما خاصة في السنوات الأخيرة ليست ذات قيمة.

وأردف الباز: "عبلة كامل وجودها السينمائي غير مؤثر، وارتبط بأفلام خفيفة، مثل اللمبي، وخالتي فرنسا، وكلم ماما، وعودة الندلة، بلطية العايمة، سيد العاطفي".

وختم الباز: "مع تكريمها في مهرجان درامي، وأن نضع كل شىء في مكانه، نجم سينمائي يتكرم سينما، نجم دراما يكرم في مهرجان درامي"، مؤكدًا محبته للفنانة عبلة كامل، ودورها في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي".