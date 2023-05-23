الأربعاء 24 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدا.. دور العرض السينمائي تستقبل فيلمي "شوجر دادي" و"رهبة - مصنع الكراسي"

شوجر دادي
شوجر دادي

تستقبل دور العرض السينمائي غدا الأربعاء، فيلمين جديدين وهما “شوجر دادي” الذي يخوض بطولته الفنان بيومي فؤاد والنجمة ليلى علوي، وفيلم “رهبة - مصنع الكراسي” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

 

ويشارك الفيلمين ضمن موسم أفلام صيف 2023 وتشهد السينما المصرية في الوقت الحالي انتعاشة كبيرة وعرض عدد كبير من الأفلام الجديدة خاصة في موسم عيد الأضحى المقبل الذي يشهد منافسة قوية بين عدد كبير من كبار النجوم.

 

فيلم شوجر دادي يناقش فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهما في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

 

أما فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" تدور أحداثه فى إطار كوميدى أكشن، ويظهر أحمد الفيشاوي خلال العمل بدور "سيد رهبة" وهو زعيم عصابة يتعرض للعديد من الأكشن ويقوم بجرائم قتل وسط أجواء كوميدية لايت، كما أنه يتعرض لموقف ما يغير مجرى الأحداث من الجريمة للكوميديا بسبب إصابة "سيد رهبة" برأسه.

 

وتجسد نسرين أمين خلال أحداث الفيلم لأول مرة دور مطربة شعبية، وهى شقيقة “سيد رهبة” الذى يجسده الفيشاوي، الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض قبضته وسيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، ولكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

 

ويشارك فى بطولة فيلم "رهبة.. مصنع الكراسي" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، فى مقدمتهم أحمد الفيشاوي، محمد لطفي، نسرين أمين، محمود البزاوي، مصطفى غريب، سماء إبراهيم، ياسر الطوبجي، محمد القس، إسماعيل فرغلي، ثراء جبيل، أحمد رمزي، ندى بهجت وجمال حجازي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

دور العرض السينمائي شوجر دادي بيومي فؤاد رهبة - مصنع الكراسي أحمد الفيشاوي

الأكثر قراءة

روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني في جميع المحافظات برقم الجلوس

برقم الجلوس.. اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2023 الترم الثاني عبر الدستور

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

قصار قامة: "قادرون بإختلاف" صنعت الفارق ونجح في دمجنا مجتمعيًا

عقب زيارته لدلجمون.. محافظ الغربية يسلم 4 عقود عمل للمواطنين

محمد الباز: الصلاة على النبى جزء من عقيدة المصريين ولا تحتاج لقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

الحوار الوطنى.. قفزة قوية للمستقبل

جلال حمام

البنية التحتية.. حرب المستقبل

إبراهيم داود

قلق الصفحة الأولى

ماجد حبته

أهم اجتماعات تنموية إفريقية

وائل لطفي

من ينافس قناة السويس؟

محمد الفايدي

مع التقدير والاحترام لبوسعادة

نرمين مقبل

الموسيقى العربية.. لا مهرجان بدون "نجوم الأوبرا"

منى رجب

فشل ومقاطعة لـ«كليوباترا المزيفة»

صور

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أبو سمرة: جريمة الاحتلال في مخيم بلاطة "مروعة".. ويجب وقف انتهاكات الاحتلال

لمنع انتخابات مبكرة.. كيف يتحرك نتنياهو لتمرير الميزانية الجديدة؟

الإمارات تدين بشدة اقتحام وزير إسرائيلى المسجد الأقصى