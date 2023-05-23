الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

السجينى: مناقشات الحوار الوطنى تُبشر بتوصيات تُعيد ترتيب أولويات الوطن

السجيني
السجيني

أعرب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تفاؤله بالمناقشات التي تُجرى ضمن الحوار الوطني.

وأضاف السجيني خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين، أن الحوار دائمًا يؤتي بثماره، ما لم يتحول إلى  صدام.

وتابع: "شاركت في الحوار الوطني ممثلاً ومتحدثًا باسم حزب مستقبل وطن، لعرض رؤية الحزب الذي أتشرف بالانتماء إليه". 

وأكد السجيني أن مناقشات الحوار الوطني تُبشر بخروج توصيات تعيد ترتيب أولويات الوطن.

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