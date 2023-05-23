رئيس شعبة الذهب: قرار رفع الجمارك عن واردات المعدن الأصفر ساهم في خفض أسعاره

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن قرار رفع الجمارك عن واردات الذهب كان له أهداف واضحة وصريحة، هي وجود عرض يوازي الطلبات التي مرينا بها خلال الفترة الماضية.

وأضاف هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن عوامل العرض والطلب كانت مؤثرة بصورة قوية جدًا خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن المطلوب هو إيجاد منبع أو مصدر يلبي الاحتياجات المطلوبة.

وأوضح، أن قرار رفع الجمارك عن واردات الذهب أتى بثماره بطريقة قوية جدًا، لافتاً إلى أننا كشعبة طلبنا من الناس التريث في الشراء حتى تهدأ الأسعار، وانخفضت الأسعار من 2800 جنيه، حتى 2200 جنيه، وذلك بسبب أن الأخبار مجرد وصولها للشارع المصري بأنه سيأتي مصر ذهب من الخارج، وبالتالي بدأت الحالة النفسية والمزاجية للناس تتغير، وبالتالي هدأت الناس في عملية الشراء، كما بدأ البعض في عمليات البيع، وهو ما يؤكد أن عمليات العرض والطلب مؤثر بشكل كبير جدًا.

وتابع: “بدأنا الوصول لسعر مقارب جدًا للسعر العالمي وهو 2200، ومن ثم بدأت تحدث حركات، حيث أصبح السعر مغري للشراء، ومن ثم زادت الطلبات مرة أخرى منذ يوم الجمعة الماضية فحدث ارتفاع نسبي مرة أخرى لأسعار الذهب”.