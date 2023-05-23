الثلاثاء 23 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مشروع الضبعة.. مصدر يكشف موعد بدء أعمال الصبة الأولى للمرحلة الرابعة

الضبعة
الضبعة

كشف مصدر بهيئة المحطات النووية، عن موعد بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة لمحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء التي يتم تدشينها بمحافظة مطروح.

قال المصدر لـ«الدستور» إن الموعد المقترح سيكون يوم 19 نوفمبر المقبل وجارٍ ترتيب إقامة احتفالية كبرى بالتنسيق مع الشركة الروسية المنفذة وبحضور قيادات من الدولتين.

أضاف أن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة بدون أي تأخيرات، وجارٍ حصول هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على إذن الإنشاء للوحدة النووية الرابعة بمحطة الضبعة النووية من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ومتوقع أن تصدر في يوليو القادم.

وأعلنت هيئة المحطات النووية في الأسبوع الأول من شهر مايو، عن بدء أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الثالثة بمشروع محطة الضبعة النووية؛ وهو الأمر الذي يعزز انتقال الدولة المصرية من مصاف الدول التي لديها خطط لتنفيذ مشروعات نووية إلى مصاف الدول التي لديها محطات نووية قيد الإنشاء بالفعل.

وتقدمت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على الدعم المستمر والرعاية الكاملة لتحقيق حلم المصريين في تنفيذ مشروع مصر القومي مشروع محطة الضبعة النووية.

محطة الضبعة النووية الضبعة

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