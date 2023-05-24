الأربعاء 24 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بمناورة هيمليك".. مدرب إسعافات أولية يكشف خطوات إنقاذ طفل ابتلع جسما غريبا

إنقاذ طفل ابتلع جسما
إنقاذ طفل ابتلع جسما غريبا

كشف أحمد طلعت، مدرب الإسعافات الأولية بالهلال الأحمر المصري، معنى "مناورة هيمليك"، مؤكدًا أنها يتم تطبيقها في حالة انسداد المجرى الهوائي للأطفال لإنقاذهم من الموت خنقًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن انسداد المجرى الهوائي بسبب ابتلاع أجسام غريبة مثل غطاء زجاجة، يتم تطبيق مناورة هيمليك، وهي الضغط على الجزء العلوي للبطن لأن الضغط على الأحشاء يتسبب في الدفع بالجسم الغريب خارج الجسم وانفتاح المجرى الهوائي.

كيفية التعامل مع ابتلاع الرضع أجساما غريبة؟

وعن ابتلاع الرضع الأقل من عام لأجسام غريبة، قال إنه يتم حمل الطفل ويكون رأسه للأسفل، ويتم الخبط 5 مرات على الضهر وإذا لم ينجح الأمر يتم الخبط باصبعين على الصدر 5 مرات حتى يخرج الجسم الغريب. 

كما حذر من قذف العنب والفول السوداني والتقاطه بالفم لأنه من الممكن أن يدخل في فتحة الأنف ويتسبب بمشاكل، وكذلك الحديث وقت الطعام لأنه يتسبب في تداخل مجرى المعدة مع مجرى التنفس. 

مدرب الإسعافات الأولية ابتلاع أجسام غريبة مناورة هيمليك إنقاذ الرضع

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