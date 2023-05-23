رئيس هيئة التنمية الصناعية: نحتاج رفع جودة المنتج والعمالة المصرية (فيديو)

قال محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن دخول الدولة في بعض القطاعات لا يعتبر شيئا مضرا، وخروجها كذلك، معقبًا: "في بعض الأحياء نرى أن دخول الدولة في بعض القطاعات من الممكن أن يجعلها تزاحم القطاع الخاص، كما أن خروجها في المطلق وخصخصة ما كانت تمتلكه شيء مضر".

وأضاف محمد عبدالكريم، خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أن أهم ما يجب أن يتوفر هو الشفافية وإيضاح رؤية الدولة فيما تريد عمله، وهو ما كان واضحا في وثيقة ملكية الدولة، ومعرفة القطاعات التي تنوي أن تستثمر بها الدولة، والقطاعات التي لا تريد أن تستكمل بها، والقطاعات التي تريد الخروج منها.

وتابع: "نؤكد أننا بحاجة من الدولة لبعض الدعم لعديد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية، وبالتالي نحتاج إلى حالة وضوح لدى الناس أن الصناعات الهندسية مدعمة من الدولة، ومعرفة معنى الدعم، وكيفية الدعم، هل بفتح أسواق، أم دعم من خلال حوافز ضريبية، وبالتالي فإن شكل الدعم لا بد أن يكون واضحا وصريحا للمواطن والمصنع والمستثمر".

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أننا في حاجة لرفع جودة المنتج والعمالة المصرية.