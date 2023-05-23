اليوم.. قطع المياه عن قريتى السكساكا وقاو غرب بطما

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج قطع المياه عن قريتى السكساكا وقاو غرب بمركز طما، الثلاثاء، فى الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة مساءً وحتى السادسة من صباح الأربعاء الموافق 24 من نفس الشهر ولمدة 6 ساعات صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه السكساكا.

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن، أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس آب إو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg وأنه تم تجهيز 5 سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج المواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

فيما شهد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم، توقيع بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج ومؤسسة "إكرام" للتنمية والأعمال الخيرية لتنفيذ وصلات مياه الشرب المنزلية للأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة مجانا بحضور المهندس محمد صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ورأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وكارم الفقي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "إكرام" وإسلام أمين، مؤسس "إكرام" للتنمية والأعمال الخيرية.

أكد محافظ سوهاج أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين بالتوازي مع توجيهات القيادة السياسية، مشيرا إلى دعم المحافظة لكافة أنشطة المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم المواطن السوهاجي، خاصة الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، وجه رئيس مياه سوهاج الشكر للمحافظ على دعمه الدائم لجهود الشركة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بجميع مراكز ومدن المحافظة من توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحا أن توقيع بروتوكول اليوم، يقضي بقيام مؤسسة "إكرام" بتنفيذ 500 وصلة مياه شرب للأسر الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز المحافظة بقيمة مالية 2 مليون جنيه.

وقام بتوقيع البروتوكول كل من المهندس أشرف على عبدالرحمن مستشار شركة مياه الشرب لشئون الدعم الفني، وإسلام أمين مؤسس "إكرام" للتنمية والأعمال الخيرية، وتم إهداء درع المؤسسة للسيد المحافظ، ورئيس مياه سوهاج ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي".