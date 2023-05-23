الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: كلمة السيسى أمام مجموعة البنك الإفريقى خارطة طريق واضحة لتحديات التمويل

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أكد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، أهمية كلمة الرئيس السيسي أمام اجتماع البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ، مُشيرًا إلى أنها خارطة طريق توضح احتياجات القارة الإفريقية.

ونوه النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، في تصريحات له اليوم، بكلمة الرئيس ونقاطها الواضحة في مختلف التحديات التي تجابه القارة ومنها التحديات المتصاعدة والمتشابكة التي تواجهها دول العالم، فمع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد- 19 على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية والتوترات السياسية الدولية لتضيف إلى المشهد العالمي تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة في سلاسل التوريد العالمية وموجات تضخمية جارفة، وانعكس هذا المشهد بشكل أكثر قوة على اقتصادات الدول النامية وعلى رأسها اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من تحديات داخلية عدة.

وثمّن نصار مطالبة الرئيس للحضور والقادة والزعماء الأفارقة، بالبحث عن أفكار غير تقليدية للبحث عن حلول تمويلية تساهم في دفع عجلة المشروعات الأكثر إلحاحًا. لافتًا إلى تعاظم فاتورة الاحتياجات التي تحتاجها قارة إفريقيا. ومنها على سبيل المثال "200 مليار دولار سنويًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنويًا لمعالجة الآثار السلبية لجائحة كورونا، 108 مليارات دولار سنويًا لرفع مستوى البنية التحتية".

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