أحمد شلبي: لدينا مشكلة في تطبيق التشريعات بالقطاع الصناعي (فيديو)

أوضح النائب أحمد بهاء شلبي، مقرر مساعد لجنة الصناعة بالحوار الوطني، حقيقة وجود قصور في التشريع أدى إلى التراجع في مساهمة الصناعة في إجمالي الاقتصاد القومي المصري، قائلاً: "إنه يوجد إشكالية أكبر من التشريع وهو تطبيق التشريع، حيث يوجد الكثير من التشريعات التي صدرت وبها حوافز كثيرة جدًا، ودائمًا ما نشتكي من عملية التطبيق".

وأضاف النائب أحمد بهاء شلبي، خلال لقاءه ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر فضائية الحياة، أن أي تشريع يصدر يتم متابعة الأثر التشريعي الخاص به، لافتًا إلى أن هناك بعض التشريعات في القطاع الصناعي أن تتوحد حتى تكون واضحة وصريحة للمصنع، حتى يمكن التغلب على التضاربات فيما بينها.

وأوضح أن المشكلة في الأساس ليست مشكلة تشريع، لافتا إلى أن التشريع هو جزء هام ونحتاج أن نطور منه، لكن هناك إشكاليات أخرى كثيرة موجودة في القطاع الصناعي.